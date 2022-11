Jack Brown savoure la victoire de l’Angleterre en Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant | Actualités de la Ligue de Rugby

Jack Brown célèbre après la victoire de l’Angleterre sur la France en finale de la Coupe du monde en fauteuil roulant

Lorsque les joueurs anglais sont retournés dans les vestiaires après leur triomphe en finale de la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant contre la France, ils ont trouvé une agréable surprise qui les attendait.

Il s’agissait de Kong, leur mascotte de singe en peluche perdue depuis longtemps, vue pour la dernière fois lors du tournoi de 2013 après avoir disparu dans le cadre d’une farce, mais maintenant réunie avec l’équipe après avoir été laissée accrochée à la porte de Manchester Central.

Jack Brown, membre de cette équipe il y a neuf ans, était particulièrement ravi de revoir Kong, le portant autour du cou au lieu de la médaille d’après-match de ses vainqueurs – même si une autre des mascottes anglaises avait disparu depuis.

“Kong était avec nous en 2013 et il y a un match dans les coulisses qui se déroule où toutes les équipes se volent les mascottes les unes des autres”, a déclaré Brown, également vainqueur de la Coupe du monde en 2008.

“Malheureusement, nous avons perdu Kong en 2013 et une personne anonyme l’a laissé accroché à la porte de notre vestiaire à notre retour. Qui qu’ils soient, nous les remercions et nous les aimons – et nous sommes très heureux de le retrouver. .

“Mais nous avons perdu Mufasa, qui est notre mascotte de lion, donc j’aurai peut-être un mot avec quelques garçons australiens à propos de celui-là quand je reviendrai en Australie.”

L’un des joueurs en fauteuil roulant les plus expérimentés d’Angleterre, remontant à son premier international en 2005, Brown a joué un rôle extrêmement influent dans la victoire 28-24 contre la France pour ramener la Coupe du monde sur ces côtes pour la première fois en 14 ans, y compris en marquant. deux essais.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir remporté la Coupe du monde de rugby à XV en fauteuil roulant, les Anglais Tom Halliwell et Seb Bechara sont revenus sur le résultat et l’ambiance du match contre la France. Après avoir remporté la Coupe du monde de rugby à XV en fauteuil roulant, les Anglais Tom Halliwell et Seb Bechara sont revenus sur le résultat et l’ambiance du match contre la France.

Le vainqueur du Golden Boot 2019, basé ces jours-ci dans le Queensland, s’est cependant adapté à un nouveau rôle lors du tournoi récemment conclu, mettant en vedette le banc d’échange plutôt que de commencer. C’est une décision qui, sans aucun doute, s’est avérée bénéfique pour lui et pour l’équipe.

“J’ai dû jouer les 80 minutes complètes de la dernière Coupe du monde, et cela s’est vu au cours des 20 dernières minutes lorsque le sang-froid a un peu baissé et que nous avons martelé au même endroit pendant environ trois minutes, je n’avais aucune idée de ce que le score était et j’étais complètement hors de ma profondeur », a déclaré Brown.

“Pouvoir accepter que je me fatigue parfois – et le fait est que nous avons de la profondeur dans cette équipe. La ligue ici est incroyable et j’ai tout regardé depuis l’Australie, et cela signifie que je n’ai pas à faire autant ce qui est sympa pour moi.

“Cela fait cinq ans que ça se prépare et je ne pense pas que nous ayons jamais douté de nous-mêmes, mais les trois dernières semaines autour de cette équipe, nous disions que nous avions un fil et parfois ça s’effiloche, et nous devons nous unir pour nous en assurer. ne claque pas. J’avais l’impression que dans cette finale, nous avions essayé. “

Jack Brown a marqué deux essais pour l’Angleterre contre la France en finale de la Coupe du monde

La victoire du pays hôte sur ses anciens rivaux et champions en titre, la France, dans une finale très disputée, a mis fin à la Coupe du monde, qui a réussi à élever la ligue de rugby en fauteuil roulant à des sommets inédits.

En plus d’offrir un deuxième triomphe tant attendu pour l’Angleterre, le tournoi a présenté un nouveau public au sport, a vu les États-Unis faire leurs débuts et a conduit les demi-finalistes du Pays de Galles à se lancer dans une tournée révolutionnaire du Brésil. en février.

Le fait d’avoir la même importance que les tournois masculins et féminins, qui comprenaient les joueurs victorieux de l’Angleterre rejoignant les équipes triomphantes de l’Australie pour célébrer à Old Trafford samedi soir, a joué un grand rôle dans l’amélioration de la visibilité du jeu en fauteuil roulant.

Brown est ravi que beaucoup plus de personnes soient maintenant venues s’engager dans ce sport qui permet aux joueurs masculins et féminins handicapés et non handicapés de tous âges de concourir sur un terrain de jeu égal, canalisant les paroles de sagesse de l’un de ses coéquipiers.

Le capitaine anglais en fauteuil roulant Tom Halliwell avec ses homologues australiens James Tedesco et Kezie Apps à Old Trafford

“James Simpson le dit parfaitement : vous avez le jeu masculin, et vous avez le jeu féminin, et la ligue de rugby en fauteuil roulant est la cerise sur le gâteau”, a déclaré Brown.

“Tout est compilé en un seul. C’est venu ici et quoi qu’il arrive, vous jouez à la ligue de rugby – et c’est le jeu qui se démarque depuis des années pour la ligue de rugby en fauteuil roulant.

“Nous le chantons depuis si longtemps, et nous sommes vraiment heureux [World Cup chief executive] Jon Dutton et son équipe ont réussi à mettre cela en place, à lui rendre justice et à montrer au monde ce que nous disons depuis tant d’années.

“Je pense que nous allons avoir des fans qui ne savent pas ce qu’est la ligue de rugby.”

