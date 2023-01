Jack Branning devient incontrôlable avec Lily Slater enceinte dans EastEnders

Lily Slater, 12 ANS, a décidé qu’elle était prête à intervenir et à être la mère de son bébé à naître.

Mais sa décision plonge Jack Branning dans une frénésie désespérée dans les prochaines scènes d’EastEnders.

Jack Branning spirale la semaine prochaine[/caption] Bbc

Il a du mal à accepter que son fils Ricky soutienne Lily Slater à travers la maternité[/caption] Bbc

Lily a décidé de garder son bébé[/caption]

Le cuivre (Scott Maslen) est incapable de faire face à la nouvelle que son fils, Ricky Jr., a engendré le bébé de Lily.

Bien qu’elle ait d’abord pensé à se faire avorter, notamment en raison des problèmes d’argent des Slater, la préadolescente incarnée par Lillia Turner a finalement renoncé.

Et tout comme Lily, Ricky Jr. est prêt à affronter la paternité de front, malgré son jeune âge.

En arrivant sur BBC One, Jack découvre que le garçon a proposé d’aider Lily à élever leur bébé et que l’enfer se déchaîne dans la maison Branning.

Sa femme Denise (Diane Parish) plaide la prudence mais il n’écoute pas et exige une rencontre avec Stacey Slater (Lacey Turner) et Martin Fowler (James Bye).

Jack insiste sur le fait qu’ils devraient donner un sens à Lily, mais Stacey est catégorique sur le respect des choix de sa fille et riposte en affirmant que l’avortement n’est pas sur la table.

Cela incite Jack à recourir à des tactiques sournoises alors qu’il se heurte plus tard à Lily’s in McKlunky’s.

Lorsqu’il la rencontre, Jack lui dit à quoi ressemblera sa vie de mère adolescente, dans l’espoir qu’il pourrait déclencher des doutes chez Lily et, éventuellement, l’amener à se débarrasser de son bébé.

Malheureusement, les actions de Jack ont ​​un tourbillon de conséquences, en particulier pour son fils.

Stacey en a vent et se précipite vers le n ° 27, interdisant à tout le clan Branning d’avoir quoi que ce soit à voir avec le bébé.

Ricky Jr. est écrasé et appelle sa mère Sam Mitchell (Kim Medcalf), juste au moment où Denise fait face à Jack, lui disant qu’il est hors service.

Ricky Jr. prend une décision choc et quitte la maison pour emménager avec Sam, tandis que Jack est dévasté.

Plus tard, Stacey et Denise unissent leurs forces et demandent à Martin de parler à Jack de l’acceptation de la décision de Lily de garder le bébé – mais cela fonctionnera-t-il ?

Inévitablement, la grossesse de Lily est un autre problème auquel Jack et Denise doivent faire face malgré le fossé que cela peut creuser entre eux dans leur mariage.

Jack fera-t-il la paix avec les Slater ?

Son mariage avec Denise pourrait-il être voué à l’échec ?

Ricky Jr. sera-t-il autorisé à faire partie de la vie de son bébé ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

On a dit à Ricky Jr. qu’il était le père du bébé de Lily[/caption] Bbc

Les Brannings et les Slaters essaient de parler des choses[/caption]