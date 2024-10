Jack Black nomme le seul groupe meilleur que les Beatles

(Crédits : Far Out / YouTube Still)

Le cinéma et le rock’n’roll ont toujours été étroitement liés, et Jack Black a construit sa carrière en combinant les deux. Il a toujours été un rockeur dans l’âme, mais même lorsqu’il est devenu une star du grand écran, il n’a jamais tourné le dos à son premier amour.

Il n’est pas nécessaire de rappeler à qui que ce soit que son rôle révolutionnaire et son tournant sans doute déterminant étaient profondément enracinés dans cette pollinisation croisée. Haute fidélité est une lettre d’amour à la musique sous toutes ses formes et tailles, tandis que celle de Richard Linklater École du rock porte évidemment ses influences sur la manche à la vue de tous.

Le groupe a peut-être implosé après que des commentaires controversés faits sur scène ont conduit à l’abandon d’une tournée et à l’appui sur un bouton pause dans l’avenir immédiat du duo, mais Tenacious D a passé trois décennies à permettre à Black de faire plaisir à son leader intérieur, en sortant quatre albums studio et en remportant un prix. Grammy de la « Meilleure performance métal » grâce à leur reprise de « The Last in Line » de Dio.

Le rock’n’roll est ancré dans chaque fibre de l’être de Black depuis aussi longtemps qu’il se souvienne, et le style musical l’a façonné pour devenir l’homme et l’interprète qu’il est devenu. Personne n’aurait pu deviner que le fils de deux spécialistes des fusées et le frère d’un ingénieur système deviendraient un showman de scène et d’écran aux cheveux et aux yeux fous, mais peut-être que tous ces discours dans les années 1970 sur le rock et le métal corrompent la jeunesse impressionnelle. a un certain mérite après tout, vu à quel point Black s’est écarté de l’entreprise familiale.

Comme la plupart des fans de longue date, il apprécie profondément les mastodontes qui ont contribué à faire passer le rock’n’roll à un niveau supérieur, et il a même pu faire plaisir à son superfan intérieur lorsqu’il a joué Paul McCartney dans une apparition déchaînée dans Marchez fort : l’histoire de Dewey Coxoù il a été rejoint par John Lennon de Paul Rudd, Ringo Starr de Jason Schwartzman et George Harrison de Justin Long.

Il est un grand fan des « Fab Four », mais il n’irait pas jusqu’à les qualifier de plus grand groupe que le genre ait jamais vu. Ce sont certainement les deux premiers, mais il n’y a qu’un seul choix pour le numéro un. « J’ai beaucoup écouté Led Zeppelin », a-t-il déclaré. Scouts du cinéma. « C’est le meilleur groupe de l’histoire du rock’n’roll. Je pense qu’ils sont encore meilleurs que les Beatles.

Black n’a jamais hésité à exprimer son enthousiasme pour Led Zeppelin, un groupe qui l’a accroché pendant ses années de formation et a refusé de le lâcher, mais c’est un pas de plus de les placer sur un piédestal au-dessus des Beatles. Bien sûr, c’est son opinion personnelle et entièrement à l’œil du spectateur, mais c’est toujours une déclaration qui reste capable de susciter le débat comme elle le faisait il y a un demi-siècle.

