Jack Black laisse entendre qu’une suite de “School of Rock” pourrait arriver : “Nous nous efforçons d’inspirer”

Jack Black pourrait bientôt reprendre le rôle d’enseignant suppléant.

Lors d’une récente interview avec SiriusXM, l’hôte Caity Babs, Black et son coéquipier de Tenacious D Kyle Glass ont évoqué la possibilité d’une suite aux films classiques cultes “School of Rock” et “Tenacious D in the Pick of Destiny”.

Lorsqu’on lui a demandé si les fans devaient l’espérer, Black a annoncé la “dernière nouvelle” selon laquelle les deux “pensaient à faire les deux”, avant que Glass ne suggère que le film de suite soit “un hybride” des deux films intitulés “School of RÉ.”

Babs a félicité les deux films pour avoir influencé «les enfants qui pensaient qu’ils ne pouvaient pas être musiciens» en leur permettant de croire en eux-mêmes et de poursuivre leurs rêves. Black a été ému par la déclaration de Babs, lui disant: “Cela signifie beaucoup”, Glass reconnaissant que lui et Black ont ​​”inspiré” et “façonné de jeunes esprits”.

JACK BLACK CHANTE LA CHANSON “SCHOOL OF ROCK” À UN ADO EN TERMINAISON DANS UNE VIDÉO RÉCHAUFFANTE

“Nous nous efforçons d’inspirer, mais nous décourageons aussi parfois si nous avons l’impression d’avoir essayé, et nous avons vu ce que vous avez fait, et nous ne pensons pas que vous basculez ; vous devriez arrêter de basculer. Nous faisons les deux”, a déclaré Black. . “Nous les construisons et nous les détruisons. Mais merci d’avoir remarqué les bons côtés.”

Babs a dit que tout était bon, même les mauvais côtés.

“Les mauvaises parties, comme vous le dites, sont parfois les meilleures, et beaucoup de nos meilleures choses proviennent d’erreurs horribles, et vous devez être capable d’être ouvert à votre propre méchanceté pour vraiment capturer la magie”, a déclaré Black.

“C’est là que réside le génie.”

“School of Rock” suit l’histoire de Dewey Finn, joué par Black, une rock star en herbe qui s’est fait virer du groupe qu’il a créé et dont les amis se lassent de son refus de trouver un vrai travail. Il se fait ensuite passer pour son ami pour obtenir un emploi d’enseignant suppléant dans une école primaire prestigieuse, transformant sa classe en un groupe de rock pour gagner une bataille des groupes.

Le film met également en vedette Joan Cusack, Miranda Cosgrove et feu Kevin Clark. En 2021, Black a posté sur Instagram qu’il avait “le cœur brisé” d’entendre les “nouvelles dévastatrices” sur Clark, qualifiant l’acteur de “belle âme” avec qui il “partageait tant de bons souvenirs”.

Alors que “School of Rock” a été conçu pour les enfants et également apprécié par les adultes, “Tenacious D in the Pick of Destiny” est une version plus torride du rêve de deux musiciens de devenir grand dans l’industrie. Les personnages de Glass and Black volent un médiator magique dans un musée du rock and roll et se retrouvent d’une manière ou d’une autre dans une bataille musicale avec Satan.

Le titre du film a été inspiré par le vrai groupe de Glass et Black, Tenacious D, qu’ils ont fondé en 1994. Ils ont sorti quatre albums : “Tenacious D” en 2001, “The Pick of Destiny” en 2006, “Rize of the Fenix” en 2012 et “Post-Apocalypto” en 2018. Ils ont remporté un Grammy Award en 2015 pour la meilleure performance métal.

Quant à ce qu’ils écoutent pendant leur temps libre, Glass a déclaré qu’il était heureux de “laisser la radio faire le travail” pour lui. Black dit qu’il laisse ses fils de 14 et 16 ans prendre les rênes lorsqu’ils sont dans la voiture.

“Mes garçons me jouent de la bonne musique. J’écoute tout ce que mes enfants écoutent quand je les emmène à l’école tous les matins. … La dernière fois qu’ils m’ont laissé écouter, ils faisaient vibrer des Death Grips”, a déclaré Black.

“Mon plus jeune garçon Tommy joue beaucoup de batterie, et il est vraiment dans le death metal. … Il y a un mouvement de rockers qui jouent tout seuls, ils jouent de tous leurs instruments, et c’est le rock le plus sombre et le plus trouble des profondeurs de leurs âmes. C’est un peu effrayant. Je me dis : ‘Qu’est-ce que j’ai créé ?'”