Jack Black chante la chanson “School of Rock” à un adolescent en phase terminale dans une vidéo réconfortante

Jack Black a chanté pour un jeune fan en phase terminale dans une vidéo réconfortante partagée sur les réseaux sociaux.

L’acteur de 53 ans animait l’événement caritatif Layla Paige and Friends Walk for TrinityKids Care à Rancho Palos Verdes, en Californie, le 6 octobre, lorsqu’il a été présenté à Abraham, 15 ans.

Black a été vu en train de sourire et de s’agenouiller pour serrer la main d’Abraham au début du clip, qui a été obtenu par Fox News Digital.

Lorsqu’on lui a dit que “School of Rock” était le film préféré d’Abraham et que “In the End of Time” était sa chanson préférée du film, Black a dit: “C’est mon film préféré. Merci.”

Il est ensuite entré dans le personnage et a commencé à chanter la chanson à l’adolescent ravi tout en lui tenant la main.

Abraham sourit et hocha la tête alors que Black terminait sa sérénade en beauté tandis que la foule qui s’était rassemblée autour des deux applaudissait et applaudissait.

Dans la comédie de 2003, Black a joué Dewey Finn, un guitariste rock qui se fait passer pour un enseignant suppléant dans une prestigieuse école primaire privée. Après avoir transformé ses élèves en fans de rock-n-roll, il forme un nouveau groupe appelé “School of Rock” pour participer à la Battle of the Bands.

La mère d’Abraham, Veronica, a dit à Upworthy que l’infirmière de son fils savait que “School of Rock” était son film préféré et s’est arrangée pour que l’adolescent rencontre Black lors de l’événement.

“Cela fait presque une semaine depuis la rencontre et Abraham parle toujours de la façon dont il a rencontré Jack”, a déclaré Veronica à Upworthy.

Selon le site Web, Abraham est atteint du syndrome de Pearson, une maladie mitochondriale rare qui empêche les cellules du corps de produire de l’énergie.

Au cours de la dernière année, il a été en soins palliatifs à TrinityKids Care, un programme de soins palliatifs pédiatriques dédié aux comtés de Los Angeles et d’Orange.

C’était la troisième fois que Black organisait la marche, qui amasse des fonds pour Trinitykids Care.

En plus de sa carrière d’acteur, Black constitue également la moitié du duo de comédie rock primé aux Grammy Awards Tenacious D.

En avril dernier, Black a parlé de “School of Rock” avant le 20e anniversaire du film l’année prochaine. Il a dit à Entertainment Tonight, “Mes meilleurs souvenirs sont juste ce groupe d’enfants, et à quel point ils étaient drôles et géniaux.”

“C’est définitivement le point culminant de ma carrière, je peux le dire. Honnêtement.”