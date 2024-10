Jack Antonoff sur Taylor, Sabrina et jouer avec Bleachers

« Tu sais qui me manque en ce moment? » » demande Jack Antonoff. « Nancy Meyers. J’ai l’impression qu’elle a fait une petite pause.

Le producteur, auteur-compositeur et leader du groupe de rock Bleachers, lauréat d’un Grammy, se tient dans le jardin luxuriant à l’extérieur de son studio d’enregistrement privé à Hollywood, qui, à bien y penser, ressemble à l’une des somptueuses comédies romantiques de Meyers. . Il y a des palmiers aux arcs doux, un barbecue intégré étincelant, un tiroir réfrigéré rempli d’eaux pétillantes réfrigérées.

« Je pense que nous sortons du moment où le film doit être une dure tranche de réalité, et j’adore ça », poursuit Antonoff. « Avec Nancy Meyers » – le long métrage le plus récent du réalisateur, pour mémoire, était « The Intern » de 2015 – « une grande partie des critiques étaient toujours : ‘Personne n’a une cuisine comme celle-là.’ Et je me dis : Ouais, c’est pour ça que c’est cool.

En tant que gars issu de la scène punk décousue du New Jersey, Antonoff, 40 ans, est peut-être un stan Meyers improbable. Pourtant, il est sans aucun doute dans son ère de superproductions à succès : cette année seulement, il a joué un rôle majeur dans « The Tortured Poets Department » de Taylor Swift et « Short n’ Sweet » de Sabrina Carpenter – tous deux largement pressentis pour plusieurs nominations aux Grammy Awards lorsque les nominations sont annoncées le 8 novembre – et a coproduit un morceau de Kendrick Lamar (« 6:16 in LA ») dans le cadre du bœuf à couper le souffle de Lamar avec Drake. Il a également tourné derrière le dernier album de Bleachers, composé la musique d’une nouvelle production à Broadway de « Roméo et Juliette » de Shakespeare et s’est marié avec l’actrice Margaret Qualley, avec qui il s’est marié l’année dernière près de leur domicile dans le New Jersey.

Antonoff a repensé à tout cela lors d’un récent après-midi dans son studio avant de se rendre à un concert des Bleachers au Théâtre grec, où son père a rejoint le groupe pour une interprétation de « How Dare You Want More ».

Avez-vous une place à Los Angeles ou restez-vous dans un hôtel quand vous êtes ici ?

Non, j’adore les hôtels. Je vis tellement de ma vie dans des hôtels que j’ai vraiment cristallisé mon expérience – je sais comment le faire. Mais j’aime aussi être à la maison. Mon partenaire et moi, notre vie est assez étroite – comme un rayon de 60 miles entre New York et le New Jersey. Vous connaissez votre maison en fonction du sentiment que vous ressentez lorsque l’avion atterrit. Quand j’arrive à Los Angeles, je ressens de l’excitation : Que pourrait-il arriver ? J’atterris à Newark ou JFK ou, espérons-le, à LaGuardia et mes épaules tombent. J’adore ce studio, mais Margaret et moi ne restons pas assis à rêver de vivre ailleurs. Nous avons atteint le point de notre vie où nous travaillons tous les deux très dur, remplis d’idées et d’ambitions, mais l’endroit magique vers lequel nous allons dans notre esprit est simplement d’être à la maison.

Hélas, vous êtes en tournée.

J’adore jouer des spectacles. Mais c’est drôle que j’ai fini par faire ça pour gagner ma vie parce que je n’aime pas beaucoup voyager. J’aime beaucoup les voitures. En fait, nous ne faisons plus de bus. Pour cette tournée, je l’ai regardé – il y a un vrai tour manager dans ma tête parce que je l’ai fait pendant si longtemps – et je me suis dit, OK, structurons cela pour que si le trajet dure moins de cinq heures, vous vous couchez A l’hôtel, vous vous réveillez à 9 heures et vous arrivez à temps pour la balance. J’adore m’asseoir dans une voiture, écouter de la musique, avoir tellement envie de faire pipi, puis tu t’arrêtes enfin et tu choisis des collations sympas.

Vous êtes connu pour sauter dans le public lors d’un spectacle des Bleachers. Avez-vous déjà été dégoûté d’être touché par autant de gens ?

L’une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais est que lorsque je joue, c’est à peu près les deux seules heures de ma vie où je n’y pense pas. J’ai été décrit comme un germophobe de niveau supérieur. Portez toujours un masque dans l’avion – je ne m’inquiète pas du COVID, je pense juste qu’ils sont dégoûtants. Je n’ai pas touché à une poignée de porte depuis, vous savez, 1990. Mais j’ai un grand soulagement de mes démons quand je monte sur scène.

Vous avez eu 40 ans cette année.

Je me sens vraiment excité à ce sujet. Je ne souhaite pas que ma vie se termine et je n’apprécie pas la rapidité avec laquelle tout se passe – cela me remplit de la peur existentielle avec laquelle nous vivons tous. Mais beaucoup de mes héros artistiques ont fait progresser une vision à travers l’âge. Mon artiste préféré de tous les temps quand j’étais très jeune était Tom Waits. Et il s’agissait du voyage : à quoi pensait-il lorsqu’il faisait « Foreign Affairs » ? Comment est-il arrivé à « Mule Variations » ? Qui est le pirate ? Qui est le crooner ? Pareil avec les Beatles ou Joni Mitchell ou Bruce [Springsteen] ou [Martin] Scorsese ou Fiona Apple. Ce sont tous des gens qui ont valorisé la notion de persévérance.

Lorsque « The Tortured Poets Department » est sorti, vous vous êtes identifié dans un tweet comme un «En bas mauvais » tête. Qu’est-ce qu’il y a dans cette chanson ?

Cela capture si parfaitement pour moi cette hésitation de l’expérience humaine – comme si je dansais, je conduisais dans le noir. Est-ce que je pleure ? Est-ce que je sors avec quelqu’un ? Cela fait quelque chose que font beaucoup de mes chansons préférées, où cela me met simplement dans une position.

Y a-t-il un son en particulier dont vous êtes fier ?

Juste la totalité : le LinnDrum ; le synthé trémolé et vacillant ; les guitares chatoyantes. Je pourrais le disséquer, mais il me saisit dès que je l’entends. C’est comme un univers né.

C’est une phrase vivante.

Je ressens ça à propos de « Août.» Je ressens ça à propos de « Un été cruel.« Je ressens cela à propos de [Lana Del Rey’s] « Venise Chienne.» Ils vous ont simplement mis là dans cet univers. Et vous ne pouvez pas les croire quand ils se produisent, car ce sont les plus difficiles à planifier. Elles sortent de nulle part, alors que certaines chansons sont ces montagnes sur lesquelles on travaille éternellement.

«Je peux le faire avec un cœur brisé» me semble très simple. C’est là que je peux entendre la réflexion de votre production.

Tout est question de juxtaposition entre la tristesse des paroles de Taylor et l’humour et la joie de la musique. C’est une personne qui chante à quel point il est difficile d’être sous les projecteurs tout le temps, mais aussi à quel point elle est forte. Au niveau de la production, je voulais les voix littérales des gens qui flottent dans la chanson parce que je veux que les gens se disent : « Qui sont tous ces gens dans la pièce ? C’est l’expérience dont elle parle. J’adore ce genre de chanson qui représente au public la gloire du métier et à quel point cela peut être destructeur.

Bparce que tu peux comprendre ?

Je connais si bien ce sentiment. Vous êtes là-haut et il n’y a pas de lendemain et il n’y a pas d’hier. Alors c’est fini : Oh mon Dieu, demain. Oh mon Dieu, hier. Ai-je sonné une cloche que je ne peux pas dé-sonner ? Suis-je trop loin pour faire demi-tour – et si oui, quelles en sont les implications ? Quand j’aurai des enfants, que se passera-t-il ?

Est-ce que ces pensées intrusives se produisent parfois alors que tu joues ?

Jamais.

Vous y êtes pleinement jusqu’à ce que vous soyez en dehors de la scène.

Jusqu’à environ 10 minutes après mon départ, ce qui est en fait un moment dangereux car je peux manger comme une pizza entière en 10 minutes. C’est un peu comme du somnambulisme. Je ne suis toujours pas vraiment présent dans mon corps lorsque je me trouve dans cet endroit surélevé et je peux consommer une quantité incroyable de nourriture.

Que fais-tu au lieu de manger une pizza entière ?

Je sors de la scène et retourne directement dans la salle avec le groupe. Nous parlons du spectacle, faisons peut-être une petite fête. Nous devons descendre ensemble. Après cela, je verrai quelques personnes. Mais quand j’ai fini, je veux aller me coucher. C’est avant le spectacle que j’aime être social. Je me souviens que Bruce est venu nous voir à Radio City [in 2022]et il est arrivé tôt parce qu’il a joué quelques chansons avec nous. Il était juste assis dans ma chambre et les gens allaient et venaient. À un moment donné, il m’a regardé et m’a dit : « Je ne sais pas comment tu fais ça, mec, j’ai besoin d’être seul avant le spectacle. » Pour la première fois, je me suis demandé : est-ce que je fais ça mal ?

Revenons à « Tortured Poets » : selon les standards de Taylor, cet album a été plutôt froidement accueilli par les créateurs de tendances lors de sa sortie. Pourtant, je sens une réévaluation naissante. Certaines personnalités semblent s’y intéresser.

Histoire de ma vie, bébé.

Pourquoi pensez-vous que c’est le cas ?

Je ne veux pas être ésotérique ou poétique, mais le temps est mon seul critique. Moi-même et tous ceux avec qui je travaille ressentons cela. Tout ce qui compte, c’est la façon dont les choses vieillissent. J’ai fait partie ou personnellement réalisé tellement de travail à ce stade qui a eu un certain impact lors de sa sortie, pour ensuite voir ce qui s’est passé huit mois plus tard, un an plus tard, trois ans plus tard. Alors quand je dis que je m’en fiche des critiques, ce n’est pas une question d’ego. C’est comme, comment peut tu t’en soucies ?

Il convient de noter que, jusqu’à « Poètes torturés », les critiques étaient assez uniformément positives.

Totalement. Mais vous savez, nous sommes des artistes – nous trouverons le seul mauvais commentaire. Le système est très clairement conçu de telle sorte que si j’ai un moment de reconnaissance universelle, alors un pense à la pièce de l’autre côté sort. La leçon est donc claire : c’est le travail et la façon dont il vieillit. Je ne veux jamais gagner un instant.

C’est un peu ce que fait le groupe Fun. c’était, hein ? Grosse affaire à l’époque… »Nous sommes jeunes» au n°1, chanson de l’année aux Grammys, yadda yadda. Désormais, plus personne ne parle de Fun.

Je pense que vous illustrez pourquoi j’ai choisi de ne pas faire cela plus longtemps. Je sais quand quelque chose va bien vieillir, et c’est pourquoi je reste fidèle aux choses que je veux faire. Il y avait quelque chose de très accidentel dans Fun., et c’est aussi ce qui m’a stressé. Ce n’était pas mon groupe.

Pourquoi était-ce stressant ?

Parce que je suis un chef d’orchestre et j’ai toujours été un chef d’orchestre. J’aime chanter mes paroles. J’aime raconter mon histoire. Mon attirance pour la route : « prosélytisme » serait-il le bon mot pour le décrire ? – vient du fait d’expliquer un point de vue dont je viens et d’inviter les gens à y participer. Donc si je n’y arrive pas, je n’ai pas vraiment envie de le faire. Il y a beaucoup de gens dans ma vie qui, quand ils s’amusent. C’était un groupe énorme et je faisais de manière obsessionnelle le premier album de Bleachers, ils me disaient : « Qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que c’est? Est-ce que c’est de l’ego ? Et je me suis dit : « Non, tu dois te sentir toi-même. Et je ne me sens pas. C’est aussi simple que cela.

Question sur Sabrina : Vous et elle avez tous deux suggéré que «Outil le plus pointu» est votre chanson préférée sur « Short n’ Sweet ». Pourquoi?

Je suppose que c’est ce truc de « l’univers né ». Quand nous l’avons fait, nous nous sommes dit : « Qu’est-ce que est ce? » Le ton est plutôt étrange. Je ne peux pas dire si c’est uptempo ou downtempo. Cela me laisse perplexe et me ravit. Je ressens la même chose à propos de « S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît ». Si vous pensez à cette chanson avant qu’elle ne devienne un succès, elle ne correspond pas vraiment à quoi que ce soit qui se passe d’une manière ou d’une autre. Je ne suis pas un imbécile et j’essaie de rendre l’histoire plus cool. Mais personne ne s’est assis et n’a dit : « Ça va monter dans les charts ! »

Sabrina n’était pas le seul groupe pop à éclater de façon importante en 2024. C’était aussi l’année de Chappell Roan et Charli XCX. Pourquoi tant de gens voulaient-ils entendre de nouvelles voix ?

Je ne pense pas que les gens voulaient entendre de nouvelles voix autant que de nouvelles voix sont venues avec les f—goods. Et le fil conducteur entre Charli, Chappell et Sabrina est que ce sont des artistes qui tuent depuis très, très longtemps. Je connais Sabrina depuis des années et des années. Charli redéfinit et cristallise son son depuis plus d’une décennie. J’espère que du côté de l’industrie, toutes les notes sont prises.

Est-ce le moment pour l’industrie du disque de se féliciter et de dire : « Hé, écoutez, le développement des artistes est vivant.»?

C’est le moment pour l’industrie du disque de réfléchir à ceux qu’elle a laissés tomber et ignorés. C’est le moment pour les gens de se rappeler que les artistes s’améliorent à mesure qu’ils ont plus d’espace et de liberté pour suivre leur chemin. La leçon du point de vue de l’étiquette est la suivante : ne recherchez pas quelque chose qui passe un moment en ligne. Poursuivez quelque chose que vous aimez et en quoi vous croyez.

Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de jouer un quarterback le lundi matin avec des disques qui ne fonctionnent pas ?

Non. Je suis tellement absorbé par mon univers que je n’écoute pas beaucoup d’autres choses, et je n’ai certainement pas d’opinion là-dessus.

J’ai l’impression de te croire à moitié.

Je veux dire, j’entends des choses ici et là, et je peux parler de mes conneries si je suis seul avec des amis. Mais je n’ai jamais entendu quelque chose et je me suis dit : « Voici ce qu’ils auraient dû faire. Mon Spotify Wrapped chaque année est hilarant car je n’écoute vraiment que ce sur quoi je travaille. Ma chanson n°1 l’année dernière était le thème de «Nacho Libre« Parce que quand je suis dans un avion avec un membre de ma famille, je fais un peu de musique en boucle très fort sur mon téléphone.

La fin de Tournée des époques de Taylor est presque à nos portes. Allez-vous assister à au moins un autre spectacle ?

Je pense que je vais certainement y parvenir. Je ne veux pas manquer une autre occasion d’en faire l’expérience. C’est une chose incroyable à voir. Il faut le voir tellement de fois parce qu’il faut osciller entre regarder le spectacle et regarder le public. Je pourrais pleurer en regardant certaines de ces personnes. Ce qu’ils vivent, c’est magnifique.