Jack Antonoff s’en prend aux critiques après le drame de Katy Perry et des bouchons d’oreilles aux VMA

Il a écrit… « J’aimerais vous dire directement de ma part que j’ai effectivement utilisé des bouchons d’oreilles l’autre soir. C’étaient des bouchons bleus de marque « Hearos » et je suis mortifié d’admettre que je les utilise depuis longtemps et que je les achète en gros. »

Jack a confirmé qu’il avait tendance à porter des bouchons d’oreilles dans certains environnements bruyants – une pratique courante parmi les producteurs de musique et les mixeurs de son travaillant dans l’industrie – ainsi que dans les avions et pendant qu’il dort.

Il a ajouté… « il n’y a plus rien à faire que de s’excuser et de remercier ceux qui ont couvert cette histoire car même si c’est une honte pour ma famille et moi, je crois que c’était un problème très important et urgent qui devait être exposé. »