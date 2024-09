Jack Antonoff se moque des rumeurs selon lesquelles il aurait insulté Katy Perry en portant des bouchons d’oreilles pendant sa prestation aux VMA

Jack Antonoff a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait intentionnellement insulté Katy Perry en portant des bouchons d’oreilles lors de sa performance aux MTV Video Music Awards 2024 mercredi soir.

Le producteur de musique emmené à X Jeudi, il a répondu avec sarcasme aux critiques qui l’ont qualifié d’« irrespectueux » lorsqu’un clip de lui mettant quelque chose dans son oreille pendant que l’interprète de « Roar » chantait est devenu viral.

« Je voudrais vous dire directement de ma part que j’ai effectivement utilisé des bouchons d’oreilles l’autre soir », a-t-il écrit. « C’étaient des bouchons d’oreilles bleus de marque « hearos » et je suis mortifié d’admettre que je les utilise depuis longtemps et que je les achète en gros. »

Jack Antonoff s'est moqué des rumeurs selon lesquelles il aurait insulté Katy Perry en portant des bouchons d'oreilles lors de sa prestation aux VMA mercredi.

Jeudi, le producteur de musique s'est adressé aux critiques qui l'ont qualifié de « irrespectueux » sur X.

Antonoff, 40 ans, a ajouté en plaisantant qu’il était « humiliant » pour lui de révéler qu’il utilise non seulement des bouchons d’oreilles dans des environnements extrêmement bruyants, mais aussi « dans les avions et chaque nuit pendant » son sommeil.

« Il n’y a plus rien à faire que de s’excuser et de remercier ceux qui ont couvert cette histoire, car même si c’est une honte pour ma famille et moi, je crois que c’était un problème très important et urgent qui devait être exposé », a-t-il plaisanté.

La star de « Rollercoaster » a poursuivi : « Je suis désolée envers ceux que j’ai laissé tomber et aujourd’hui je n’irai pas au travail et je penserai plutôt à mon utilisation de bouchons d’oreilles et à tous ceux qui en ont été affectés.

« Le groupe et moi avons décidé de maintenir toutes les dates prévues », a-t-il conclu, faisant référence à son groupe de rock, les Bleachers.

« J'aimerais vous dire directement de ma part que j'ai effectivement utilisé des bouchons d'oreilles l'autre soir », a-t-il écrit.

« C'étaient des écouteurs bleus de marque « Hearos » et je suis mortifié d'admettre que je les utilise depuis longtemps et que je les achète également en gros », a ajouté Antonoff.

Plusieurs fans se sont précipités dans les commentaires pour soutenir Antonoff, l’un d’eux écrivant : « Merci d’avoir promu la sécurité des oreilles lors des concerts, Jack, mon ami. »

« Je porte aussi parfois des bouchons d’oreilles. Ce n’est pas un ami criminel », a ajouté un autre.

« Merci d’avoir enfin parlé de ça », a ironisé un troisième avec sarcasme.

Antonoff a plaisanté en disant qu'il était « humiliant » pour lui d'admettre qu'il utilise des bouchons d'oreilles dans des environnements bruyants et pendant son sommeil.

« Il n'y a plus qu'à s'excuser et remercier ceux qui ont couvert cette histoire, car même si c'est une honte pour ma famille et moi », a-t-il plaisanté.

Mercredi, Antonoff a apprécié la performance de Perry aux côtés de sa femme, Margaret Qualley, et de ses amis Taylor Swift et Suki Waterhouse.

Alors que l’interprète de « Lover », 34 ans, et Waterhouse, 32 ans, dansaient sur le titre « Dark Horse » de Perry, sorti en 2013, Antonoff a été vu en train d’attraper quelque chose et de le fourrer dans son oreille.

Un critique a partagé la vidéo sur X, écrivant : « Jack Antonoff mettant des Airpods pendant la performance de Katy… un comportement de perdant. »

« Je suis désolé pour ceux que j'ai laissé tomber et aujourd'hui je n'irai pas au travail et je penserai plutôt à mon utilisation de bouchons d'oreilles et à tous ceux qui en ont été affectés », a ajouté sarcastiquement Antonoff.

Mercredi, Antonoff a regardé la performance de Perry aux VMA aux côtés de sa femme, Margaret Qualley, et de Taylor Swift.

« Jack Antonoff déteste tellement Katy Perry qu’il a même utilisé un Airpod pendant qu’elle se produisait aux Vmas. » un autre a écritcomme un troisième a répondu : « CET homme est tellement dégoûtant et irrespectueux. »

Après la performance de Perry, la chanteuse de « Teenage Dream », 39 ans, a reçu le Video Vanguard Award, qui lui a été remis par son fiancé Orlando Bloom.

La relation supposément compliquée entre Antonoff et Perry pourrait être due à la querelle passée de ce dernier avec Swift.

Swift dansait tandis qu’Antonoff enfonçait ce qui semblait être des bouchons d’oreille dans ses oreilles.

Plusieurs personnes ont dénoncé Antonoff en ligne.

Le conflit entre Perry et Swift remonte à 2014, lorsque Swift a allégué qu’un chanteur anonyme, dont beaucoup ont fait allusion à Perry, « avait essentiellement essayé de saboter une tournée entière dans les arènes » en embauchant « un groupe de personnes sous [her] » lors d’une interview avec Rolling Stone.

À l’époque, Perry avait répondu en écrivant de manière cryptique sur X (anciennement Twitter) : « Méfiez-vous de la Regina George déguisée en mouton », en référence au personnage de Rachel McAdams dans le film Lolita malgré moi de 2004.

La chanson « Bad Blood » de Swift, sortie en 2014 et tirée de son album « 1989 », parlerait également de Perry.

Une personne s'en est prise à X pour le qualifier d'« irrespectueux ».

Perry et Swift, qui est le bon ami d'Antonoff, étaient autrefois des ennemis jurés.

Au milieu du drame, Antonoff est devenu viral pour avoir semblé s’ennuyer et avoir mangé une banane lorsque Perry présentait les VMA en 2017.

La même année, Perry a fait une apparition dans le « Late Night Show With James Corden » et Elle a affirmé qu’elle avait tenté de faire la paix avec Swift mais a été rejeté.

Les deux hommes se sont toutefois réconciliés en 2019.

« C’était en quelque sorte un processus », a expliqué le chanteur de « ET » lors d’une émission de radio australienne animée par les animateurs Kyle et Jackie O.

Les deux hommes ont cependant fait amende honorable.

Perry a récemment assisté à l'étape de la tournée Eras de Swift en Australie.

« Je lui ai envoyé un rameau d’olivier littéral et une note m’excusant pour mon rôle dans tout cela quand elle a commencé sa tournée ‘Reputation’ », a ajouté Perry.

Au fil des années, l’interprète de « Last Friday Night » et Swift sont restées en contact par SMS et cette dernière a même préparé des biscuits pour son ex-ennemie.

Perry a également assisté à l’étape de la tournée Eras de Swift à Sydney plus tôt cette année.