Jack Antonoff répond aux critiques concernant l’utilisation de bouchons d’oreilles pendant les VMA

Jack Antonoff a riposté aux critiques qu’il a reçues pour avoir porté des bouchons d’oreilles aux MTV Video Music Awards 2024.

« Je voudrais vous dire directement de ma part que j’ai effectivement utilisé des bouchons d’oreilles l’autre soir », a écrit le producteur de disques, 40 ans, dans une longue déclaration partagée via X le jeudi 12 septembre. « C’étaient des ‘hearos’ bleus et je suis mortifié d’admettre que je les utilise depuis longtemps et que je les achète également en gros. »

Antonoff a partagé qu’il voulait être « honnête » et a révélé qu’il utilise les bouchons d’oreille non seulement lorsqu’il se trouve dans « des environnements de plus de 100 bases de données ».

« C’est humiliant d’admettre que je les utilise dans les avions et tous les soirs pendant [I] « Je ne dors pas », a-t-il poursuivi. « Il ne me reste plus qu’à m’excuser et à remercier ceux qui ont couvert cette histoire, car même si c’est une honte pour ma famille et moi, je crois que c’était un problème très important et urgent qui devait être exposé. »

Le leader du groupe The Bleachers a ajouté avec humour qu’il était « désolé pour ceux que j’ai laissé tomber ».

« Aujourd’hui, je ne vais pas [be] « Je vais au travail et je pense plutôt à mon utilisation de bouchons d’oreilles et à tous ceux qui en ont été affectés », a-t-il plaisanté.

Antonoff a déclaré qu’à la suite de cet incident, lui et le reste du groupe « ont décidé de maintenir toutes les dates comme prévu ».

Plusieurs fans ont répondu en plaisantant à la déclaration d’Antonoff avec indignation.

« Comment osez-vous, en tant que producteur de musique, utiliser des bouchons d’oreilles pour protéger votre audition ? », a rétorqué un internaute, tandis qu’un autre a écrit : « Merci d’avoir enfin pris la parole à ce sujet. »

Lors des VMA du mercredi 11 septembre, Antonoff a été aperçu portant des bouchons d’oreilles tout au long du spectacle. Les fans ont remarqué les accessoires pour les oreilles d’Antonoff pendant Katy Perryen l’honneur de sa victoire au très convoité Video Vanguard Award à l’UBS Arena de New York.

Antonoff était dans le public avec sa femme Marguerite Qualley et collaborateur de longue date Taylor SwiftSwift, 34 ans, a été vue en train de danser pendant que Perry, 39 ans, chantait un medley de ses plus grands succès. Pendant que l’interprète de « Women’s World » jouait, Antonoff ajustait ses bouchons d’oreilles tout en serrant sa femme dans ses bras.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont d’abord pensé qu’Antonoff portait des écouteurs pendant la représentation, tandis que d’autres ont pris sa défense en affirmant qu’il s’agissait de bouchons d’oreilles.

« Oh mon Dieu, il ne porte pas d’AirPods, il met des bouchons d’oreilles pour protéger son audition », a répondu un utilisateur. « C’est une pratique assez courante lors de grands concerts bruyants, surtout quand on a un travail où il est important de protéger son audition. »