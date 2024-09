Jack Antonoff n’utilise pas d’Airpods lors du concert de Katy Perry aux VMA

Elle vérifie que les bouchons d’oreilles de son homme sont bien fixés.

Photo : Kevin Mazur/Getty Images pour MTV

Ce devrait être un compliment pour MTV que le public des VMA de mercredi soir ait été si bruyant que Jack Antonoff de Bleacher ait décidé de protéger son audition en portant des bouchons d’oreilles lors de l’événement. TMZ et le Courrier quotidien Le chanteur a décidé de voir les choses sous un autre angle, affirmant qu’Antonoff avait été « critiqué » pour avoir porté des AirPods pendant le concert de Katy Perry, en compilant les plaintes de X, anciennement Twitter. Antonoff a décidé de rencontrer ses détracteurs sur leur propre terrain, en publiant sa propre déclaration sur le sujet. « Je voudrais vous dire directement de ma part que j’ai effectivement utilisé des bouchons d’oreilles l’autre soir », a expliqué Antonoff. « C’est humiliant d’admettre que j’en utilise dans les avions et chaque nuit pendant mon sommeil. Il n’y a plus qu’à m’excuser et à remercier ceux qui ont couvert cette histoire car même si c’est embarrassant pour ma famille et moi, je crois que c’était un problème très important et urgent qui devait être exposé. Je suis désolé pour ceux que j’ai laissé tomber et aujourd’hui je n’irai pas au travail et je penserai plutôt à mon utilisation de bouchons d’oreilles et à tous ceux qui en ont été affectés. »

je voudrais vous dire directement de ma part que j’ai effectivement utilisé des bouchons d’oreilles l’autre soir. C’étaient des bouchons bleus de la marque « Hearos » et je suis mortifié d’admettre que je les utilise depuis longtemps et que je les achète en gros. J’aimerais aussi être honnête et prendre de l’avance sur ce fait- – Jackantonoff (@jackantonoff) 12 septembre 2024

Heureusement, sa pause fut brève. Si son plus grand crime était d’avoir porté de la mousse, il ne devrait pas y avoir de procès.