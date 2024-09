Jack Antonoff explique pourquoi il a utilisé des bouchons d’oreilles aux VMA après les avoir mis pendant la performance de Katy Perry | MTV VMA 2024, Jack Antonoff, Katy Perry, MTV VMA | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Jack Antonoff s’exprime en réponse aux critiques concernant l’utilisation de bouchons d’oreilles lors de la participation aux VMA.

Le quadragénaire Gradins Le leader a été rejoint par sa femme Marguerite Qualley au premier rang à la MTV Video Music Awards 2024 le mercredi 11 septembre à l’UBS Arena d’Elmont, New York.

Jack a assisté au spectacle pour soutenir sa nomination de la chanson de l’année pour « Fortnight », une nomination qu’il a partagée avec Taylor Swift et Post Malone.

Pendant Katy Perryles performances de, Jack était repéré Il se met des bouchons d’oreilles dans les oreilles, apparemment pour éviter d’entendre sa voix. Le fait qu’il y ait des rumeurs de conflit entre les deux stars a alimenté les rumeurs selon lesquelles il essayait d’éviter la performance.

Maintenant, Jack il clarifie les choses, même si sa réponse était très sarcastique.

« Je voudrais vous dire directement de ma part que j’ai effectivement utilisé des bouchons d’oreilles l’autre soir. Ils étaient marque bleue « hearos » et je suis mortifié d’admettre que je les utilise depuis longtemps et que je les achète également en gros », Jack tweeté le jeudi.

Il a poursuivi : « Je voudrais également être honnête et prendre en compte le fait que je ne les utilise pas seulement dans des environnements avec plus de 100 bases de données. C’est humiliant d’admettre que je les utilise dans les avions et chaque nuit pendant mon sommeil. Il n’y a plus qu’à m’excuser et à remercier ceux qui ont couvert cette histoire, car même si c’est une honte pour ma famille et moi, je crois qu’il s’agissait d’un problème très important et urgent qui devait être exposé. »

« Je suis désolé pour ceux que j’ai laissé tomber et aujourd’hui je n’irai pas au travail et je penserai plutôt à mon utilisation de bouchons d’oreilles et à tous ceux qui en ont été affectés », a-t-il ajouté. « Le groupe et moi avons décidé de maintenir toutes les dates prévues. »

