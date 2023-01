Jacinda Ardern va démissionner de son poste de Premier ministre néo-zélandais

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande –

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, dont la gestion empathique des pires tirs de masse et de la réponse sanitaire du pays à la pandémie de coronavirus l’a amenée à devenir une icône internationale, mais qui a fait l’objet de critiques croissantes à la maison, a déclaré jeudi qu’elle quittait ses fonctions.

Retenant ses larmes, Ardern a déclaré aux journalistes à Napier que le 7 février serait son dernier jour en tant que Premier ministre.

“J’entame maintenant ma sixième année au pouvoir, et pour chacune de ces années, j’ai tout donné”, a-t-elle déclaré.

Elle a également annoncé que les prochaines élections générales en Nouvelle-Zélande auraient lieu le 14 octobre et qu’elle resterait législatrice jusque-là.

On ne sait pas qui prendra la relève en tant que Premier ministre jusqu’aux élections. Le vice-Premier ministre Grant Robertson a annoncé qu’il ne se présenterait pas à la direction du Parti travailliste, ce qui a ouvert la compétition.

Ardern a décrit son travail comme l’un des plus privilégiés mais difficiles et a déclaré que le faire nécessitait d’avoir une réserve pour faire face à l’inattendu. Elle a dit qu’elle n’avait plus cette réserve pour servir un autre mandat.

Elle a déclaré que son mandat avait été épanouissant mais difficile. “Mais je ne pars pas parce que c’était difficile. Si cela avait été le cas, je serais probablement parti deux mois après le début du travail. Je pars parce qu’avec un rôle aussi privilégié, vient la responsabilité, la responsabilité de savoir quand vous êtes la bonne personne diriger, et aussi, quand vous ne l’êtes pas. Je sais ce que ce travail demande, et je sais que je n’ai plus assez dans le réservoir pour lui rendre justice. C’est aussi simple que cela », a-t-elle déclaré.

Ardern faisait face à des perspectives électorales difficiles. Son Parti travailliste libéral a été réélu il y a deux ans dans un glissement de terrain aux proportions historiques, mais de récents sondages ont placé son parti derrière ses rivaux conservateurs.

Elle a été saluée dans le monde entier pour la gestion initiale de la pandémie de coronavirus par son pays après que la Nouvelle-Zélande ait réussi pendant des mois à arrêter le virus à ses frontières. Mais cette stratégie de tolérance zéro a été abandonnée une fois qu’elle a été mise au défi par de nouvelles variantes et que de nouveaux vaccins sont devenus disponibles.

Elle a fait face à des critiques plus sévères à la maison selon lesquelles la stratégie était trop stricte.

Ardern a annoncé en décembre qu’une commission royale d’enquête examinerait si le gouvernement avait pris les bonnes décisions dans la lutte contre le COVID-19 et comment il pouvait mieux se préparer aux futures pandémies. Son rapport doit être rendu l’année prochaine.

En mars 2019, Ardern a connu l’un des jours les plus sombres de l’histoire de la Nouvelle-Zélande lorsqu’un tireur suprémaciste blanc a pris d’assaut deux mosquées à Christchurch et massacré 51 personnes. Elle a été largement félicitée pour la façon dont elle a embrassé les survivants et la communauté musulmane de Nouvelle-Zélande par la suite.