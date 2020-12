Une enquête de haut niveau pour déterminer si quelque chose aurait pu être fait pour empêcher les attaques, a publié ses résultats mardi. Le rapport de près de 800 pages concluait que le tireur avait agi seul, et bien qu’il y ait des lacunes dans la vérification du tireur lorsqu’il a demandé un permis d’armes à feu, l’État n’aurait pas pu faire grand-chose pour contrecarrer l’atrocité.

Ardern a reconnu ces conclusions et d’autres, notamment que la faiblesse des réglementations sur les armes à feu permettait au tireur d’avoir facilement besoin d’armes.

« Le [inquiry] n’a pas conclu que ces problèmes auraient mis fin à l’attaque. Mais il s’agissait néanmoins de deux lacunes, et je m’en excuse », a-t-elle déclaré.

Ardern a resserré les lois sur les armes à feu après le massacre, notamment en interdisant les armes semi-automatiques, en augmentant les restrictions à la propriété et en instituant un rachat par le gouvernement des armes à feu existantes. Elle a été félicitée pour avoir fait preuve de compassion à la suite des attaques; son gouvernement de centre-gauche a été réélu en octobre dans un glissement de terrain.

Mais la communauté musulmane de Nouvelle-Zélande a exprimé sa frustration face aux conclusions concernant les forces de sécurité et la façon dont l’enquête menait l’enquête.

Le Conseil des femmes islamiques néo-zélandaises a déclaré dans un communiqué qu ‘ »aucune justice n’a été rendue » car une grande partie de l’enquête a été menée en secret « sous couvert de confidentialité et de sécurité nationale ».

Les dispositions relatives à la confidentialité comprennent un embargo de 30 ans sur la divulgation des preuves et des soumissions des fonctionnaires actuels et anciens, et suppression permanente d’un entretien avec Tarrant par crainte, cela pourrait conduire à de nouvelles attaques.