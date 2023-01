Jacinda Ardern remplacée par Chris Hipkins au poste de Premier ministre néo-zélandais

Chris Hipkins remplace Jacinda Ardern au poste de Premier ministre néo-zélandais mercredi.

Hipkins a déclaré qu’il était “énergisé et excité par les défis à venir”.

Hipkins traitera des problèmes d’inflation, de récession et d’abordabilité du logement.

Des centaines de personnes se sont rassemblées pour applaudir Jacinda Ardern alors qu’elle quittait le parlement néo-zélandais pour démissionner de son poste de Premier ministre mercredi, avant que Chris Hipkins ne soit rapidement assermenté en tant que remplaçant.

Ardern a déclaré la semaine dernière qu’elle n’en avait plus “assez dans le réservoir” après avoir dirigé le pays à travers des catastrophes naturelles, sa pire attaque terroriste et la pandémie de Covid-19.

Hipkins a été assermenté par la gouverneure générale Cindy Kiro lors d’une cérémonie dans la capitale Wellington, se disant “énergisé et excité par les défis à venir”.

“C’est le plus grand privilège et la plus grande responsabilité de ma vie”, a-t-il déclaré.

L’homme de 44 ans est désormais chargé d’inverser la baisse de popularité du gouvernement, qui a été entravée par une économie en détérioration et une opposition conservatrice renaissante.

Ardern a fait sa dernière apparition publique en tant que Premier ministre plus tôt mercredi, sortant du bâtiment distinctif du Parlement Beehive alors que des centaines d’employés et de spectateurs ont fait irruption dans une salve d’applaudissements spontanée.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins. Getty Images Hagen Hopkins/Getty Images

Le prince William a été parmi les premiers à féliciter Ardern.

Il a écrit sur son compte Twitter officiel :

Merci Jacinda Ardern pour votre amitié, votre leadership et votre soutien au fil des ans, notamment au moment du décès de ma grand-mère.

Le chanteur folk Yusuf / Cat Stevens, qui a donné un concert à la mémoire des 51 personnes tuées lors du massacre de la mosquée de Christchurch en 2019, a également fait l’éloge d’Ardern.

Sur Twitter, il a décrit Ardern comme un « partisan du train de la paix qui a maintenu les Néo-Zélandais ensemble après l’attaque terroriste de Christchurch ».

Ardern a été élu pour la première fois au poste de Premier ministre en 2017, avant de surfer sur une vague de “Jacindamania” pour obtenir un second mandat avec une victoire écrasante en 2020.

Popularité en baisse

Mais son gouvernement de centre-gauche a connu de plus en plus de difficultés au cours des derniers mois alors qu’il luttait contre la flambée de l’inflation, une crise de l’abordabilité du logement et une récession imminente.

Après avoir présidé sa première réunion du cabinet mercredi après-midi, Hipkins a déclaré que c’était un “moment extrêmement fier” pour lui de prendre “le relais de la responsabilité” d’Ardern.

Il a désigné le coût de la vie comme l’une de ses priorités les plus urgentes, mais s’est montré timide lorsqu’il a été pressé d’autres changements politiques potentiels.

Ardern, une figure de proue mondiale de la politique progressiste, a été crédité d’avoir rehaussé le profil de la Nouvelle-Zélande sur la scène mondiale.

Hipkins a déclaré qu’il construirait ses propres relations, mais il s’attendait à ce qu’Ardern “mette un bon mot”.

Le père de deux enfants est surnommé “Chippy” et se décrit comme un “kiwi ordinaire et ordinaire” issu d’un milieu ouvrier qui aime les rouleaux de saucisses et le vélo pour se rendre au travail.

Il a condamné l’abus “totalement odieux” des médias sociaux à l’encontre d’Ardern, qui s’est intensifié au cours de ses années en tant que Premier ministre.

Ardern a déclaré mardi qu’elle “détesterait” que son départ soit considéré comme “un commentaire négatif sur la Nouvelle-Zélande”.

Dit-elle:

Je pars avec un sentiment de gratitude pour avoir joué ce rôle merveilleux pendant tant d’années.

Ardern continuera de siéger au parlement, mais a annoncé son intention de se retirer de la coupe et de la poussée de la politique quotidienne.

Elle a également déclaré qu’elle prévoyait d’épouser son partenaire Clarke Gayford, une personnalité de la télévision qui anime une émission de pêche populaire, et qu’elle avait hâte d’emmener sa fille Neve à l’école.

Gayford a déclaré que la démission d’Ardern avait été accueillie par “une incroyable vague de remerciements et de respect”, et qu’il était immensément fier de ses “efforts surhumains”.