Jacinda Ardern reçoit un grand honneur néo-zélandais pour son service pendant le tournage, la pandémie

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – L’ancienne Première ministre Jacinda Ardern a reçu lundi l’une des plus hautes distinctions de Nouvelle-Zélande pour son service à la tête du pays à travers une fusillade de masse et une pandémie.

Ardern a été nommé Dame Grand Companion , la deuxième plus haute distinction en Nouvelle-Zélande, dans le cadre des honneurs d’anniversaire du roi Charles III . Cela signifie que les gens l’appelleront désormais Dame Jacinda. Les lauréats royaux sont généralement choisis deux fois par an en Nouvelle-Zélande par le Premier ministre et signés par Charles, le roi britannique qui est également reconnu comme le roi de Nouvelle-Zélande.

Ardern n’avait que 37 ans lorsqu’elle est devenue Premier ministre en 2017 et était considérée comme une icône mondiale de la gauche.

Elle a choqué les Néo-Zélandais en janvier lorsqu’elle a déclaré qu’elle quittait son poste de chef après plus de cinq ans parce qu’elle n’avait plus « assez dans le réservoir » pour lui rendre justice.

Elle faisait face à des pressions politiques croissantes dans son pays, notamment pour sa gestion du COVID-19, qui a d’abord été largement saluée mais plus tard critiquée par ceux qui s’opposent aux mandats et aux règles.

Le Premier ministre Chris Hipkins, qui a succédé à Ardern, a déclaré qu’elle était reconnue pour son service lors de « certains des plus grands défis auxquels notre pays a été confronté à l’époque moderne ».

« Diriger la réponse de la Nouvelle-Zélande aux attentats terroristes de 2019 et à la pandémie de COVID-19 a représenté des périodes de défi intense pour notre 40e Premier ministre, période au cours de laquelle j’ai constaté de visu que son engagement envers la Nouvelle-Zélande restait absolu », a déclaré Hipkins dans un communiqué.

Cinquante et un fidèles musulmans ont été tués lors de la prière du vendredi lors de l’attaque de 2019 contre deux mosquées de Christchurch par un tireur suprémaciste blanc.

Ardern a déclaré qu’elle était hésitante quant à l’opportunité d’accepter le prix, car une grande partie de ce pour quoi elle était reconnue était des expériences collectives pour tous les Néo-Zélandais.

« Donc pour moi, il s’agit de ma famille, de mes collègues et de tous ceux qui m’ont soutenu pour faire ce travail incroyablement gratifiant », a-t-elle déclaré à 1News.

Ardern rejoindra temporairement l’Université de Harvard plus tard cette année après avoir été nommée à une double bourse à la Harvard Kennedy School. Elle a également assumé un rôle non rémunéré dans la lutte contre l’extrémisme en ligne.

L’entraîneur de rugby Wayne Smith , qui a aidé à diriger les équipes de rugby masculines et féminines représentant la Nouvelle-Zélande vers des victoires en Coupe du monde, a également été reconnu dans la liste des honneurs de l’anniversaire du roi.

Conformément à la tradition, la reine Camilla de Grande-Bretagne a reçu la plus haute distinction en étant nommée à l’Ordre de Nouvelle-Zélande.

Nick Perry, l’Associated Press