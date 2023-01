Jacinda Ardern quitte ses fonctions de Premier ministre néo-zélandais

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé qu’elle ne participerait pas aux élections générales de cette année.

Retenant ses larmes, Ardern a déclaré aux journalistes à Napier que le 7 février serait son dernier jour en tant que dirigeante du pays.

« Je ne pars pas parce que c’était dur. Si cela avait été le cas, j’aurais probablement quitté le poste deux mois plus tard. Je pars parce qu’avec un rôle aussi privilégié, vient la responsabilité, la responsabilité de savoir quand vous êtes la bonne personne à diriger, et aussi, quand vous ne l’êtes pas. Je sais ce que ce travail demande, et je sais que je n’ai plus assez dans le réservoir pour lui rendre justice. C’est aussi simple que cela », a-t-elle déclaré.

Ardern a fait face à une campagne électorale difficile cette année. Son Parti travailliste libéral a été réélu il y a deux ans dans un glissement de terrain aux proportions historiques, mais de récents sondages ont placé son parti derrière ses rivaux conservateurs.