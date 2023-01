Jacinda Ardern parle de son «soulagement» après avoir annoncé qu’elle démissionnerait de son poste de Premier ministre néo-zélandais | Nouvelles du monde

Jacinda Ardern a déclaré qu’elle “avait bien dormi pour la première fois depuis longtemps” après avoir annoncé qu’elle quittait son poste de Premier ministre.

La dirigeante néo-zélandaise a annoncé qu’elle démissionnait de son poste jeudi disant aux journalistes qu’elle n’avait “plus rien dans le réservoir”.

Mme Arden a dit: “Je dois admettre que j’ai bien dormi pour la première fois depuis longtemps la nuit dernière. Mais oui … toujours une gamme d’émotions. Alors bien sûr je me sens, vous savez triste, mais aussi j’ai du bon sens de soulagement.

“En fait, je me sens profondément touché par la réponse que j’ai reçue. Recevoir ces messages de gratitude a été vraiment émouvant pour moi et pour ma famille.

“Je vais rentrer un peu chez moi et faire mes valises, me préparer pour un peu de temps à Wellington. L’équipe se concentre évidemment sur la sélection d’un nouveau chef du Parti travailliste et donc d’un nouveau Premier ministre pour la Nouvelle-Zélande.

“C’est une décision incroyablement importante et l’équipe est très, très concentrée.”

Mme Ardern a reçu de nombreux éloges de la part des dirigeants du monde entier après avoir annoncé qu’elle démissionnerait, mais a dû faire face à des pressions politiques croissantes dans son pays ces derniers mois.

Son parti travailliste a eu du mal dans les sondages, avec un sondage Union des contribuables-Curia publié vendredi utilisant des données avant que Mme Ardern ne démissionne, la popularité du parti est tombée à 31,7%, contre 1,4% le mois dernier, avec l’opposition Parti national néo-zélandais sur 37,2 %.

Néanmoins, l’annonce de Mme Ardern selon laquelle le 7 février serait son dernier jour en tant que Premier ministre après cinq ans et demi au pouvoir a été un choc pour la nation de cinq millions d’habitants.

Lorsqu’on lui a demandé si la misogynie avait joué un rôle dans sa décision de partir, Mme Ardern a répondu: “Non, ce n’est pas le cas, et mon message fort aux femmes dirigeantes et aux filles qui pourraient envisager de devenir dirigeantes à l’avenir est le suivant : c’est un endroit où les fondations ont été posés bien avant moi pour nous permettre d’assumer ces rôles d’une manière qui, dans le passé, n’était tout simplement pas de la même manière.

“Vous pouvez avoir une famille et être dans ces rôles, vous pouvez diriger dans votre propre style. Y a-t-il plus de travail à faire ? Oui, mais ce n’était pas la cause de mon départ.”

Les législateurs de son parti travailliste voteront pour un nouveau chef dimanche.

Si aucun candidat n’obtient un soutien d’au moins les deux tiers du caucus, la course à la direction ira à l’ensemble des membres du parti.

Mme Arden a recommandé que le parti choisisse sa remplaçante au moment où elle démissionne.

Les prochaines élections générales en Nouvelle-Zélande est prévue le 14 octobre.