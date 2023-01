Jacinda Ardern fait ses adieux émouvants alors que Chris Hipkins devient Premier ministre néo-zélandais

CNN

—



Nouvelle-Zélande a accueilli un nouveau Premier ministre mercredi, six jours après la démission choc de Jacinda Ardern avant les prochaines élections.

Chris Hipkins, 44 ans, a prêté serment mercredi lors d’une cérémonie d’investiture dans la capitale Wellington.

Hipkins a été élu pour la première fois au Parlement en 2008 et a dirigé les politiques Covid-19 du pays en 2020. Avant de devenir Premier ministre, il a été ministre de l’Éducation, ministre de la Police, ministre de la Fonction publique et chef de la Chambre.

Hipkins a été approuvé à l’unanimité dimanche par le parti travailliste au pouvoir pour succéder à Ardern à sa tête. Il était le seul candidat.

Des vidéos montrent Ardern quittant le Parlement mercredi sous les acclamations et les applaudissements des spectateurs. Plusieurs législateurs et membres du personnel s’étaient rassemblés à l’extérieur, dont certains étaient clairement émus en se disant au revoir.

Ardern a assisté mardi à sa dernière sortie officielle en tant que Premier ministre, rejoignant le festival religieux maori annuel dans le village de Rātana avec Hipkins.

“J’ai connu tant d’amour, de compassion, d’empathie et de gentillesse dans le travail. Cela a été mon expérience prédominante. Je pars donc avec un sentiment de gratitude pour avoir joué ce rôle merveilleux pendant tant d’années », a déclaré Ardern aux journalistes lors de l’événement.

“Je détesterais que quiconque considère mon départ comme un commentaire négatif sur la Nouvelle-Zélande”, a-t-elle ajouté.

Ardern a déclaré que le conseil le plus important qu’elle avait donné à Hipkins était “vous le faites”.

“C’est pour lui maintenant. C’est à lui de se tailler son propre espace, d’être son propre genre de leader. En fait, il n’y a aucun conseil que je puisse vraiment donner. Je peux partager des informations, je peux partager des expériences, mais c’est maintenant pour lui », a-t-elle déclaré.

“Vous ne me trouverez pas en train de commenter la politique intérieure, j’ai eu mon temps”, a déclaré Ardern, ajoutant: “Je suis prête à être une députée d’arrière-ban, je suis prête à être une sœur et une mère.”

Lorsque Ardern est devenue Premier ministre en 2017 à l’âge de 37 ans, elle était la troisième femme dirigeante de Nouvelle-Zélande et l’une des plus jeunes dirigeantes au monde. En un an, elle n’était devenue que la deuxième dirigeante mondiale à accoucher en fonction.

Elle a annoncé son intention de démissionner jeudi dernier, parlant franchement des conséquences de son travail et réfléchissant aux différentes crises auxquelles elle a été confrontée à la tête de la nation, notamment la pandémie de Covid-19 et l’attaque terroriste meurtrière de Christchurch en 2019.

“Le seul angle intéressant que vous trouverez, c’est qu’après six ans de grands défis, je suis humain. Les politiciens sont humains », a-t-elle déclaré. «Nous donnons tout ce que nous pouvons aussi longtemps que nous le pouvons, puis il est temps. Et pour moi, il est temps.