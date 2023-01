Jacinda Ardern fait sa dernière apparition en tant que leader néo-zélandaise

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Jacinda Ardern a fait sa dernière apparition publique en tant que Premier ministre de la Nouvelle-Zélande mardi, affirmant que ce qui lui manquerait le plus, c’était les gens, car ils avaient été la “joie du travail”.

Ardern, qui a été une icône mondiale de la gauche, a choqué la nation jeudi lorsqu’elle a déclaré qu’elle démissionnait en tant que leader après plus de cinq ans parce qu’elle n’avait plus rien dans le réservoir. Les législateurs du Parti travailliste ont voté à l’unanimité dimanche pour que Chris Hipkins devienne Premier ministre, et il prêtera serment mercredi.

Le dernier acte d’Ardern en tant que chef a été de rejoindre Hipkins et d’autres législateurs assistant aux célébrations sur le terrain de réunion de Rātana, la maison d’un mouvement religieux indigène maori.

Ardern a déclaré aux journalistes qu’elle était amie avec Hipkins depuis près de 20 ans et qu’elle avait passé deux heures avec lui sur le chemin du lieu de réunion. Elle a dit que le seul vrai conseil qu’elle pouvait offrir était: “Tu le fais.”

“C’est pour lui maintenant. C’est à lui de se tailler son propre espace pour être son propre genre de leader », a déclaré Ardern. « En fait, il n’y a aucun conseil que je puisse vraiment donner. Je peux partager des informations, je peux partager des expériences, mais c’est maintenant pour lui.

Ardern a également abordé la large discussion qui se déroule depuis son annonce sur les attaques au vitriol et misogynes contre elle sur les réseaux sociaux – quelque chose qu’elle a dit n’a pas contribué à sa décision de démissionner.

“Bien qu’il y ait eu quelques commentaires après mon départ, je détesterais que quiconque considère mon départ comme un commentaire négatif sur la Nouvelle-Zélande”, a déclaré Ardern. “J’ai connu tant d’amour, de compassion, d’empathie et de gentillesse quand j’ai occupé ce poste. Cela a été mon expérience prédominante.”

Hipkins a déclaré aux journalistes que la transition du leadership était “douce-amère”.

“Évidemment, je suis vraiment honoré d’assumer ce rôle, mais comme on le sait, Jacinda est une très bonne amie à moi”, a-t-il déclaré.

Sur le terrain de la réunion, Ardern a été accueilli par des étreintes et des chansons. Elle a dit aux personnes présentes qu’elle quitterait son travail avec plus d’amour et d’affection pour la Nouvelle-Zélande et son peuple que lorsqu’elle a commencé.

“Je ne pensais pas que c’était possible”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que ses collègues étaient des gens exceptionnels.

“Je n’ai jamais fait ce travail seul”, a déclaré Ardern. “Je l’ai fait aux côtés de ces merveilleux serviteurs en Nouvelle-Zélande. Et je pars en sachant que vous êtes entre de bonnes mains.”

Ardern prévoit de rester député jusqu’en avril pour éviter de déclencher une élection spéciale avant les élections générales du pays en octobre. Elle a dit qu’elle était prête pour son nouveau rôle relativement obscur.

“Je suis prête à être beaucoup de choses”, a déclaré Ardern aux journalistes. “Je suis prête à être députée d’arrière-ban. Je suis prête à être une sœur et une mère.”