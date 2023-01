Jacinda Ardern fait sa dernière apparition en tant que dirigeante néo-zélandaise

Ardern, qui a été une icône mondiale de la gauche, a choqué la nation Jeudi alors qu’elle disait qu’elle démissionnait de son poste de dirigeante après plus de cinq ans parce qu’elle n’avait plus rien dans le réservoir. Législateurs du parti travailliste voté à l’unanimité Dimanche pour que Chris Hipkins prenne ses fonctions de Premier ministre, et il prêtera serment mercredi.

Sur le terrain de la réunion, Ardern a été accueilli par des étreintes et des chansons. Elle a dit aux personnes présentes qu’elle quitterait son travail avec plus d’amour et d’affection pour la Nouvelle-Zélande et son peuple que lorsqu’elle a commencé.