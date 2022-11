Jacinda Ardern et Sanna Marin ont riposté à la question du journaliste sur l’âge et le sexe

En tant que deux des plus jeunes chefs de gouvernement et parmi un petit pourcentage de femmes dirigeantes mondiales, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et son homologue finlandaise Sanna Marin ont longtemps été confrontées à des questions sur leur âge et leur sexe.

Mais ils n’ont pas tardé à abattre un journaliste qui a posé des questions sur le but de la toute première visite en Nouvelle-Zélande d’un Premier ministre finlandais mercredi.

“Beaucoup de gens se demanderont si vous vous rencontrez simplement parce que vous avez le même âge et, vous savez, que vous avez beaucoup de choses en commun là-bas”, a déclaré le journaliste lors d’une conférence de presse conjointe à Auckland.

Ardern, 42 ans, n’a pas tardé à interrompre l’interrogateur.

“Je me demande si quelqu’un a déjà demandé à Barack Obama et John Key s’ils se sont rencontrés parce qu’ils avaient le même âge”, a-t-elle déclaré, en référence aux anciens premiers ministres des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande.

« Nous avons, bien sûr, une proportion plus élevée d’hommes en politique, c’est la réalité. Parce que deux femmes se rencontrent, ce n’est pas simplement à cause de leur sexe.

Marin, 37 ans, qui est en Nouvelle-Zélande avec une délégation commerciale finlandaise, a souligné les liens commerciaux croissants du pays.

“Nous nous réunissons parce que nous sommes Premiers ministres”, a-t-elle répondu.

Elle termine sa visite dans l’hémisphère sud de l’Australie plus tard cette semaine.