Jacinda Ardern et Sanna Marin ont demandé si elles se sont rencontrées à cause de leur âge

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et la Première ministre finlandaise Sanna Marin ont riposté après qu’un journaliste masculin ait suggéré qu’ils se rencontraient uniquement parce qu’ils avaient le même âge – une question qui a rapidement attiré des accusations de “sexisme occasionnel” dans les médias contre les jeunes dirigeantes mondiales. . Les deux hommes ont tenu une conférence de presse à Auckland, en Nouvelle-Zélande, mercredi après leur première rencontre en face à face – qu’Ardern a décrite comme une “occasion historique” marquant la première visite dans le pays d’un Premier ministre finlandais.

Les deux hommes ont déclaré avoir discuté des réponses de leurs pays à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de leurs inquiétudes concernant la répression des manifestants en Iran. Ils ont souligné les valeurs communes de leurs pays, notamment “le multilatéralisme et un ordre international fondé sur des règles”, a déclaré Ardern, tandis que Marin a noté que “la Finlande et la Nouvelle-Zélande comptent parmi les plus anciennes démocraties du monde”.

Mais un journaliste a zoomé sur ce qu’il semblait penser être la chose la plus importante qu’Ardern, 42 ans, et Marin, 37 ans, ont en commun. “Beaucoup de gens vont se demander : ‘Est-ce que vous vous rencontrez tous les deux simplement parce que vous avez le même âge et que vous avez beaucoup de choses en commun là-bas – quand vous êtes entré dans la politique et tout – ou les Kiwis peuvent-ils réellement s’attendre à voir plus d’accords entre nos deux pays sur toute la ligne ? » a demandé le journaliste de la station de radio néo-zélandaise Newstalk ZB.

Ardern, l’air légèrement incrédule, a répondu: “Je me demande si quelqu’un a déjà demandé à Barack Obama et John Key s’ils se sont rencontrés parce qu’ils avaient le même âge”, faisant référence à l’ancien Premier ministre néo-zélandais né cinq jours après l’ancien président américain. .

« Nous avons bien sûr une plus forte proportion d’hommes en politique, c’est la réalité. Parce que deux femmes se rencontrent, ce n’est pas simplement à cause de leur sexe », a déclaré Ardern. Shen a ensuite décrit les relations commerciales et les opportunités économiques entre les deux pays, ajoutant : “C’est notre travail de les faire avancer, quel que soit notre sexe”.

Le Parlement néo-zélandais devient majoritairement féminin

Pendant ce temps, Marin a déclaré en riant: “Nous nous rencontrons parce que nous sommes premiers ministres, bien sûr … nous avons beaucoup de choses en commun, mais aussi beaucoup de choses où nous pouvons faire beaucoup plus ensemble.” Elle a ajouté qu’elle souhaitait notamment réduire la dépendance de son pays vis-à-vis des « pays autoritaires » en matière de technologie et de ressources naturelles.

La question sur l’âge et le sexe a suscité des critiques dans les médias locaux, où elle a été décrite comme du “sexisme pas si subtil” et du “sexisme occasionnel”. Le Guardian, quant à lui, a rapidement mis en place une vidéo intitulée : “Les nombreuses fois où Jacinda Ardern a été confrontée à des questions sexistes de la part de journalistes.”

Les deux dirigeants ont traité une quantité excessive de questions axées sur leur âge et leur sexe dans le passé.

Lorsque Ardern est devenue Premier ministre en 2017, les journalistes ont concentré leurs questions sur son intention d’avoir des enfants ou de prendre un congé de maternité. Après l’annonce de sa grossesse en 2018, un journaliste s’est également concentré sur son apparence et a demandé quand son bébé avait été conçu – une série de questions que les téléspectateurs ont qualifiées de « effrayantes ».

Des femmes dansent en solidarité avec la Première ministre finlandaise Sanna Marin

Pendant ce temps, Marin a été fortement critiquée par les opposants politiques après la diffusion de vidéos de la dirigeante finlandaise faisant la fête avec ses amis lors d’un événement privé. Les critiques l’ont décrite comme non professionnelle – même si d’autres se sont rassemblés pour la soutenir et l’ont comparée à des hommes politiques plus âgés jouant au golf.

Les femmes restent sous-représentées en politique, avec seulement 28 pays représentés par des femmes dirigeantes élues, selon les chiffres d’ONU Femmes de septembre. “Au rythme actuel, l’égalité des sexes aux plus hauts postes de pouvoir ne sera pas atteinte avant 130 ans”, a ajouté l’organisation onusienne.

Dans ce qui pourrait être un signe de la rareté de voir deux femmes leaders mondiales ensemble sur scène, de nombreuses questions des autres journalistes lors de la conférence de presse de mercredi se sont également concentrées sur le sexe d’Ardern et de Marin.

Les journalistes ont demandé si elles avaient réfléchi à la manière d’être des modèles pour les autres femmes, si les jeunes dirigeantes devaient travailler plus dur pour éviter les critiques sur leur vie personnelle et ce que Marin ressentait à l’idée d’être décrite comme la “Première ministre du parti” de la Finlande dans la presse néo-zélandaise. .