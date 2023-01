Jacinda Ardern: des personnalités politiques pensent que les abus et les menaces ont contribué à la démission du Premier ministre

Jacinda Ardern a déclaré qu’elle avait dormi profondément après sa démission choquante “pour la première fois depuis longtemps”, alors que les spéculations se multiplient selon lesquelles les abus et les menaces contre le Premier ministre ont contribué à sa démission.

Parlant brièvement avec des journalistes à l’extérieur de l’aéroport de Hawke’s Bay vendredi, Ardern a déclaré qu’elle ressentait “une gamme d’émotions”.

“Je me sens bien sûr triste – mais j’ai aussi un sentiment de soulagement.”

Jeudi, le Premier ministre a déclaré que les abus ou les menaces à son encontre et à celle de sa famille n’avaient pas été un facteur décisif dans sa décision de démissionner, et qu’elle n’avait tout simplement “plus [had] assez dans le réservoir pour lui rendre justice ».

Cependant, d’éminents dirigeants politiques et personnalités publiques néo-zélandais affirment que la “diffamation constante”, les abus et les attaques personnelles ont contribué à cet épuisement – ​​certains députés affirmant que le Premier ministre a été “chassé” et appelant la Nouvelle-Zélande à réexaminer son culture politique.

“C’est un triste jour pour la politique où un dirigeant exceptionnel a été chassé de ses fonctions pour personnalisation et diffamation constantes”, a déclaré la co-dirigeante du parti maori Debbie Ngarewa-Packer à la suite de la démission surprise d’Ardern jeudi.

« Son whanau [family] ont résisté aux attaques les plus laides de ces deux dernières années avec ce que nous pensons être la forme de politique la plus humiliante que nous ayons jamais vue ».

L’ancienne Première ministre Helen Clark, première femme élue de Nouvelle-Zélande, a déclaré qu’Ardern avait fait face à des attaques « sans précédent » pendant son mandat.

“Les pressions sur les premiers ministres sont toujours fortes, mais en cette ère de médias sociaux, de clickbait et de cycles médiatiques 24h/24 et 7j/7, Jacinda a fait face à un niveau de haine et de vitriol qui, selon mon expérience, est sans précédent dans notre pays”, a-t-elle déclaré. “Notre société pourrait maintenant utilement réfléchir à savoir si elle veut continuer à tolérer la polarisation excessive qui fait de la politique une vocation de moins en moins attrayante.”

En 2022, la police néo-zélandaise a signalé que les menaces contre le Premier ministre avaient presque triplé en trois ans. Bien que la police n’ait pas pu déterminer les motifs de chaque menace individuelle, les documents qu’elle a publiés ont montré que le sentiment anti-vaccination était le moteur d’un certain nombre de menaces, et l’opposition à la législation visant à réglementer les armes à feu après la fusillade de masse du 15 mars à Christchurch était un autre facteur.

Une semaine d’occupation anti-vaccin des pelouses du Parlement s’est transformée en une violente émeute au début de 2022, les manifestants appelant à l’exécution du Premier ministre. Les manifestations, associées à une augmentation des menaces et des abus contre le Premier ministre et d’autres députés, ont incité le parlement néo-zélandais généralement ouvert et accessible à renforcer les mesures de sécurité.

Au cours de l’année écoulée, un certain nombre d’hommes ont été arrêtés, officiellement avertis ou accusés d’avoir menacé d’assassiner Ardern, l’un d’entre eux ayant été reconnu coupable de sabotage dans le but de détruire les connexions au réseau électrique du pays. Les apparitions publiques du Premier ministre ont de plus en plus attiré de petits groupes de manifestants parfois abusifs.

Lors d’un horrible incident, des manifestants dans une voiture ont poursuivi la camionnette du Premier ministre, criant des obscénités et criant qu’elle était “une nazie”, la forçant à un moment donné à emprunter le trottoir, et en février 2022, des manifestants criant ont de nouveau poursuivi la camionnette du Premier ministre. dans une allée alors qu’elle visitait une école primaire.

Kate Hannah, directrice du Disinformation Project qui surveille l’extrémisme en ligne au centre de recherche Te Pūnaha Matatini, a déclaré que le programme avait vu une augmentation significative du matériel abusif et menaçant dirigé contre Ardern, et pensait que cela avait probablement contribué à son départ.

“La portée de ce que nous avons observé au cours des trois dernières années est telle qu’il n’y a aucun moyen que cela n’ait pas pu être un facteur contributif – pour n’importe qui”, a-t-elle déclaré.

“Ce que nous voyons maintenant, ce sont des insultes absolument normatives, extrêmement vulgaires et violentes… une utilisation incroyablement violente d’images autour de menaces de mort.”

Dans son annonce de démission jeudi, on a demandé à Ardern comment les menaces à sa sécurité avaient joué dans sa décision. “Ça a un impact. Nous sommes des humains après tout, mais ce n’était pas la base de ma décision », a-t-elle déclaré.

« Je suis humain, les politiciens sont humains. Nous donnons tout ce que nous pouvons aussi longtemps que nous le pouvons. Et puis c’est l’heure. Et pour moi, il est temps », a-t-elle déclaré.

Maintenant, la course est lancée pour que le parti travailliste trouve un remplaçant pour Ardern. Leur caucus se réunira dimanche pour voter sur les candidats pour un nouveau chef. Un candidat doit obtenir les deux tiers des voix du caucus pour décrocher la direction – sinon, le vote sera transmis à l’ensemble des membres du parti. Le vainqueur éventuel sera chargé de diriger le parti vers une élection difficile le 14 octobre.