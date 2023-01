Jacinda Ardern démissionne de son poste de Premier ministre néo-zélandais, Twitter réagit à une décision “choquante”

Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande, a annoncé qu’elle remettrait sa démission et qu’elle ne participerait pas aux prochaines élections générales. Elle a annoncé que le 7 février serait son dernier jour au pouvoir. Tout en retenant ses larmes, Ardern a été entendue dire que ses cinq ans et demi en tant que Premier ministre avaient été difficiles et qu’elle devait se retirer. “Je suis humain. Nous donnons autant que nous pouvons aussi longtemps que nous le pouvons, puis il est temps. Et pour moi, il est temps », a-t-elle déclaré.

De plus, Ardern a souligné qu’elle ne démissionnait pas parce qu’elle pensait qu’elle perdrait les prochaines élections. “Je ne pars pas parce que je crois que nous ne pouvons pas gagner les prochaines élections, mais parce que je crois que nous le pouvons et que nous le ferons”, a-t-elle affirmé. L’annonce surprise a laissé Internet sous le choc et plusieurs se sont tournés vers Twitter pour partager leurs réactions.

Un utilisateur de Twitter a vraiment écrit l’essence du mandat de Jacinda Ardern en tant que PM et l’a remerciée pour ses contributions dans un tweet qui disait : « L’histoire jugera Jacinda Ardern comme une leader remarquable. Elle est vraiment gentille et a un intellect incroyable, elle a apporté plus d’une contribution qu’elle ne l’appréciera jamais. Je ne peux pas m’empêcher de penser que nous devons trouver de meilleures façons de soutenir les femmes et les mères en politique.

Reconnaissant la haine et les critiques dirigées contre Jacinda Ardern, un utilisateur a tweeté : « Je ne reproche pas à Jacinda Ardern d’avoir démissionné. Très peu d’entre nous peuvent imaginer le niveau de haine et de misogynie qu’elle reçoit chaque semaine, et nous n’entendons pas parler de la totalité des menaces de violence à son encontre. ‘Je suis humain. Les politiciens sont humains ».

Un autre utilisateur a tweeté que l’héritage de Jacinda Ardern est une source d’inspiration pour les femmes et les filles à travers les générations et a écrit: “Quand on lui a demandé comment elle aimerait que son leadership se souvienne, Jacinda Ardern a répondu” Comme quelqu’un qui a toujours essayé d’être gentil. Elle était une lumière brillante au milieu des ténèbres de la politique. Son héritage inspirera les femmes et les filles pendant des générations. Merci, Jacinde. ”

Je suis tellement reconnaissant que dans une pandémie mondiale, la Nouvelle-Zélande ait eu Jacinda Ardern. Ainsi que pour le 15 mars et White Island. Elle était la bonne personne pour nous amener à réagir collectivement dans les moments les plus difficiles. L’histoire se souviendra d’elle avec tendresse et comme un triomphe.— Alex Marett (@alexmarett) 19 janvier 2023

Découvrez quelques autres réactions à la démission de Jacinda Ardern ici:

Je suis un comité écologiste, mais que je sois fan de l’idéologie politique de Jacinda Ardern ou non, je reconnais la discrimination sexuelle absolument dégoûtante qu’elle a subie tout en faisant simplement son travail au cours des 6 dernières années. Ce n’est pas sûr d’être une femme en politique dans la petite Nouvelle-Zélande #nzpol– Hala (@_halansr) 19 janvier 2023

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a gagné mon respect aujourd’hui. Elle a admis ses échecs et a démissionné. En Amérique, nos politiciens n’ont aucune honte. Ils mentent, trichent, truquent le système et s’accrochent au pouvoir jusqu’à leur mort. – Collin Rugg (@CollinRugg) 19 janvier 2023

Jacinda Ardern est une première ministre historiquement importante parce que, là où cela importait, elle dirigeait. Après le massacre de Christchurch. Pendant l’urgence Covid-19. Elle ne s’en est pas remise aux sondages, à une bureaucratie inerte ou à des collègues prudents. Elle s’est tournée vers ses valeurs, puis elle a agi— Morgan Godfery (@MorganGodfery) 19 janvier 2023

Vidé. Il semble que nous ne pouvons pas faire en sorte que de bons leaders restent et nous ne pouvons pas faire en sorte que d’horribles leaders partent. Elle a le droit de faire ce qui est le mieux pour sa vie et sa famille, mais elle nous manquera. Elle veut qu’on se souvienne d’elle comme étant gentille. C’est le leadership. https://t.co/mKeX4JVhii— Heidi🌻 (@scottheidi576) 19 janvier 2023

Quelle merveilleuse dirigeante elle est ! Travailleur acharné, dévoué, honnête, terre-à-terre, attentionné, humain….. La Nouvelle-Zélande a été privilégiée. Merci d’un non Kiwi, Jacinda. Jacinda Ardern démissionne de son poste de Premier ministre de la Nouvelle-Zélande https://t.co/rQ3HoHHCQS— Jennifer Gascoigne (@aprilevent) 19 janvier 2023

N’oublions pas que Jacinda Ardern a subi un niveau intolérable de haine, de misogynie et de harcèlement, en grande partie de la part de commentateurs de droite qui méprisent une femme dirigeante – Emma (@emma__jayne14) 19 janvier 2023

Ardern est l’une des plus jeunes femmes chefs d’État au monde, ayant été élue en 2017 à l’âge de 37 ans.

