Jacinda Ardern démissionne de son poste de Premier ministre néo-zélandais lors d’une conférence de presse émouvante

Jacinda Ardern a démissionné de son poste de Premier ministre néo-zélandais lors d’une conférence de presse émouvante.

Mme Ardern a retenu ses larmes jeudi en disant qu’elle n’avait pas l’énergie de se faire réélire.

« Je sais ce que ce travail demande. Et je sais que je n’ai plus assez dans le réservoir pour lui rendre justice », a-t-elle déclaré.

Mme Ardern a déclaré qu’elle terminerait son travail le 7 février.

“Je suis humain. Les politiciens sont humains. Nous donnons tout ce que nous pouvons aussi longtemps que nous le pouvons – et puis il est temps », a-t-elle déclaré.

« Et pour moi, il est temps.

« Je rendrais un mauvais service en continuant.

Mme Ardern a déclaré que le parti travailliste élirait un nouveau chef d’ici le week-end mais que le vice-Premier ministre Grant Robertson ne serait pas candidat.

L’annonce de la bombe a été faite à Napier lors de la retraite du caucus de début d’année du parti.

Mme Ardern devait annoncer une date d’élection – ce qu’elle a fait, pour le 14 octobre – mais a choqué tous les arrivants en déclarant sa sortie de la politique.

Elle a dit qu’elle était partie sans regrets, offrant un moyen simple dont elle aimerait qu’on se souvienne.

“Comme quelqu’un qui a toujours essayé d’être gentil”, a-t-elle déclaré.

Mme Ardern s’est également adressée à sa famille; son fiancé Clarke Gayford et sa fille Neve, âgée de quatre ans.

“Neve, maman a hâte d’être là quand tu commenceras l’école cette année,” dit-elle.

“Et à Clarke – marions-nous enfin.”

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que Mme Ardern avait montré au monde “comment diriger avec intelligence et force”.

“Jacinda a été une ardente défenseure de la Nouvelle-Zélande, une source d’inspiration pour tant de personnes et une grande amie pour moi.”

Le premier ministre de WA, Mark McGowan, a salué l’empathie et le “leadership fort” de Mme Ardern qui ont guidé la Nouvelle-Zélande à travers la pandémie de COVID-19 et la fusillade de la mosquée de Christchurch.

“Son héritage en tant que Premier ministre en sera certainement un d’espoir, de leadership et d’inclusion”, a-t-il déclaré.

“Je voudrais remercier le Premier ministre Ardern, en particulier au nom des nombreux Néo-Zélandais qui habitent l’Australie-Occidentale, pour son service sur la scène mondiale.”

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que Mme Ardern était “unique en son genre” qui a fourni “une source incroyable de force chez elle en Nouvelle-Zélande et une source d’inspiration remarquable dans le monde entier”.

“Jacinda Ardern est plus qu’une amie pour l’Australie – elle ressemble plus à une sœur… vous n’aviez pas besoin de la connaître personnellement pour avoir l’impression de connaître Jacinda Ardern”, a déclaré le Dr Chalmers.

« Jacinda Ardern a donné à un petit pays une très grande voix. Jacinda Ardern a établi une nouvelle norme et un nouvel exemple pour le reste d’entre nous, qui aspirent à diriger comme elle l’a fait, avec cette meilleure combinaison de force et d’authenticité, ainsi que d’empathie, de compassion, de chaleur et de gentillesse.

« L’authenticité est la superpuissance de Jacinda Ardern. Nous avons vu cela à la pelle… nous serons tristes de la voir quitter le poste de Premier ministre néo-zélandais.

L’ancien Premier ministre sud-australien Mike Rann a été l’une des premières personnalités politiques à réagir à la nouvelle, affirmant que Mme Ardern a montré au monde qu’un petit pays “pourrait être un leader international”.

