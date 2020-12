Jacinda Ardern a admis qu’il y avait des «leçons à tirer» après un rapport explosif sur les attentats terroristes de Christchurch, qui a vu 51 personnes abattues dans une mosquée.

Le Premier ministre néo-zélandais a présenté ses excuses au nom du gouvernement lorsque la Commission royale d’enquête en quatre volumes de 792 pages a été publiée mardi.

Elle a accepté toutes les recommandations faites après 18 mois de travail par les commissaires Sir William Young et Jacqui Caine.

De nombreuses défaillances détaillées de la police, de l’agence de sécurité néo-zélandaise et du secteur public ont toutes été incluses dans les conclusions.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern (photo) a admis qu’il y avait des « leçons à tirer » (photo, s’exprimant après la publication du rapport mardi)

L’attaque du 15 mars 2019 a vu 51 fidèles abattus sur deux mosquées en Nouvelle-Zélande (photo, Mme Ardern après la prière du vendredi 22 mars après l’attaque)

Le terroriste australien Brenton Tarrant (photo) a été emprisonné à perpétuité sans libération conditionnelle en août pour les meurtres

La mauvaise administration par la police des licences d’armes à feu et une focalisation «inappropriée» du NZSIS sur l’extrémisme islamique – plutôt que sur les menaces contre la communauté islamique elle-même – ont été citées.

L’attaque meurtrière contre deux mosquées de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande le 15 mars 2019 a vu 51 fidèles abattus et le terroriste australien Brenton Tarrant emprisonné à vie.

Mais la Commission royale n’a identifié aucune lacune spécifique de l’agence qui aurait pu arrêter l’attaque.

«La Commission n’a pas conclu que ces problèmes auraient stoppé l’attaque. Mais il s’agissait néanmoins de deux échecs et je m’en excuse », a déclaré Mme Ardern.

«Des excuses seraient vaines sans action … nous pouvons et devons faire mieux.

« Nous devons garantir une focalisation adéquate des ressources sur l’éventail des menaces auxquelles la Nouvelle-Zélande est confrontée et renforcer notre sécurité et nos renseignements, ainsi que notre travail de cohésion sociale en conséquence. »

Le gouvernement a accepté les 44 recommandations du rapport et a promis un plan pour les mettre en œuvre d’ici mars.

La Commission royale d’enquête en quatre volumes de 792 pages sur l’attaque a été publiée mardi (photo, directrice générale de la sécurité Rebecca Kitteridge avec Mme Ardern)

Les échecs de la police, de l’agence de sécurité néo-zélandaise et du secteur public ont tous été inclus dans les résultats (photo, photo avec un membre du public après l’attaque de mars 2019)

Mme Ardern s’est excusée au nom du gouvernement et a accepté toutes les recommandations du rapport (photo, des ambulanciers paramédicaux enlevant un homme de l’attaque de la mosquée)

Les recommandations comprennent une nouvelle agence de sécurité et de renseignement, un nouveau ministre et une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme, et le financement de la recherche sur l’extrémisme propre à la Nouvelle-Zélande.

Ils comprennent également de nouvelles lois antiterroristes, des lois sur le discours de haine, des mesures de cohésion sociale et la diversité sur le lieu de travail pour le secteur public.

Le commissaire de police Andrew Coster et la directrice générale du service de renseignement de sécurité de la Nouvelle-Zélande, Rebecca Kitteridge, ont également présenté des excuses.

M. Coster a « présenté des excuses sans réserve » aux « whanau (famille), survivants et témoins affectés » pour son administration de la loi sur les armes, tandis que Mme Kitteridge s’est excusée auprès des Kiwis musulmans pour ne pas avoir participé.

Le rapport difficile a également donné plus de détails sur l’éducation de Tarrant, qui en août a été condamné à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle.

Les nouvelles lois antiterroristes, les lois sur les discours de haine, les mesures de cohésion sociale et la diversité sur le lieu de travail pour le secteur public devraient également être mises en œuvre d’ici mars de l’année prochaine.

L’homme élevé à Grafton a été hospitalisé dans les mois précédant l’attaque après s’être accidentellement tiré avec une arme à feu à l’intérieur de sa maison, souffrant de blessures aux yeux et aux jambes.

La Commission royale a noté que l’attaque «était motivée par une idéologie islamophobe d’extrême droite. Son but était de promouvoir le chaos et la disharmonie en Nouvelle-Zélande ».

Il a dit que «cet objectif a échoué».

« Dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, les Néo-Zélandais se sont unis autour des personnes touchées et ont dénoncé le racisme, l’extrémisme et la violence extrémiste », lit-on dans le rapport.

La police et les ambulanciers sont photographiés en train d’aider un homme blessé après l’attaque terroriste de mars 2019

«Il y a eu une période de réflexion nationale sur nos valeurs communes, nos vies collectives et ce que signifie vivre en Nouvelle-Zélande.

Mme Ardern a remercié la communauté musulmane pour son engagement avec la Commission royale.

« Le terrorisme vise à ébranler nos croyances et à nous diviser … J’espère que nous resterons unis alors que nous commençons à mettre en œuvre les recommandations de cette enquête pour construire un pays plus sûr et plus connecté », a-t-elle déclaré.

La Commission royale comprend des pans d’infromations précédemment classées top secrètes et des éléments recueillis à partir de centaines d’entretiens – y compris avec le terroriste, les ministres d’hier et d’aujourd’hui, les chefs d’agences de service public et les communautés touchées.

De nombreux entretiens, y compris avec Mme Ardern, font l’objet de suppressions de 30 ans.

L’entretien avec le terroriste a été définitivement classé.