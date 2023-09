J’achète le bracelet de montre Lite Fit Pixel de Spigen pour 15 $

Les options de bracelets de montre tiers Pixel Watch ne sont toujours pas excellentes près d’un an après le lancement du portable. Google vend toujours sa gamme décente de bracelets, mais la plupart sont extrêmement chers. Si vous essayez de trouver des alternatives moins chères sur Amazon, elles sont généralement horribles. Et c’est bien dit. Par exemple, j’en ai acheté tellement et les matériaux, les ajustements pour les adaptateurs de montre, et les vibrations globales sont tout simplement mauvaises.

Alors, quand ce nouveau bracelet de montre Spigen Lite Fit a été repéré et partagé par 9to5Googlej’en ai immédiatement commandé un.

D’une part, le prix est absurdement bon à 14,99 $ sur Amazon. Spigen le vend directement pour 25 $, mais pourquoi feriez-vous cela ? Deuxièmement, il est vraiment joli, il est fait de nylon, il devrait donc être confortable à porter, et ils ont ajouté du matériel en alliage de zinc pour le pimenter. Il est également livré avec des adaptateurs connectés pour l’aider à se mettre en place via le mauvais système de bracelet Pixel Watch de Google. Et enfin, il est fabriqué par Spigen, qui fabrique certains des meilleurs accessoires dans le domaine technologique depuis plus longtemps que je ne m’en souvienne, généralement avec une qualité supérieure aux autres.

Ce groupe devrait bien se porter dans toutes les situations, mais j’attends avec impatience qu’il remplace le groupe actif fourni par Google avec la Pixel Watch. Bien que ce bracelet actif soit super confortable, je ne me remettrai jamais de la réaction qu’il a provoquée sur mon poignet l’année dernière et je ne peux pas me résoudre à le porter. Et encore une fois, aucun groupe tiers n’a encore répondu aux normes que j’exige d’un bracelet de montre. J’espère que c’est le cas et j’ai tendance à croire que ce sera le cas.

Oh, ce groupe conviendra probablement également à la prochaine Pixel Watch 2. Je ne peux pas imaginer que Google ait introduit un autre système d’adaptateur personnalisé qui ne fonctionnerait pas uniquement avec tous les bracelets Pixel Watch déjà fabriqués. Je vais donc le porter un peu, puis le mettre immédiatement sur la Pixel Watch 2 dans moins d’un mois.

Aussi… 15 $ ? Allez.

Lien Amazon