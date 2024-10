Jacek Rudzki parle du design graphique, de la collecte des déchets et du retour à un sentiment enfantin de liberté créative

Lorsque nous demandons aux designers ce qui inspire leur pratique, ils peuvent souvent mentionner des figures pionnières de l’industrie, faire référence à des styles ou des mouvements historiques ou contemporains, ou peut-être noter les visuels plus quotidiens qui alimentent souvent leur travail. Quand nous avons demandé à Jacek Rudzki, alias Jacek Rudzki Znajomy Grafik Cependant, pour avoir un aperçu de ses influences créatives, il a présenté sa fille Maja, âgée de quatre ans, comme « la plus grande source d’inspiration » derrière son travail. «J’aime observer sa liberté de création, son ignorance des règles et simplement m’amuser avec le processus. Grâce à elle, après des années de pratique, j’essaie de réintroduire ces valeurs dans mon travail. Je pense que c’est la chose la plus importante pour moi maintenant », partage-t-il.

Fort de 15 ans d’expérience dans le domaine, la pratique du graphiste est multiforme. Il partage son temps entre son rôle de designer de marque chez Tonique agence, créant des identités visuelles intelligentes pour les startups en développement, son travail de conception graphique indépendant et ses divers projets créatifs auto-initiés qui maintiennent toujours la joie vivante. Dans le cadre de ses activités indépendantes, Jacek a couvert des commandes dans les mondes de la conception de publications, de la conception de couvertures d’album, de la culture et de l’image de marque – autant de domaines qui, au fil des années, « sont venus d’une manière ou d’une autre de mes intérêts personnels », dit-il. «J’aime la musique, les livres, les affiches et les imprimés, c’est pourquoi les commandes que je réalise le plus tournent autour de ces domaines.»

Travaillant sur des commandes de toutes tailles pour ses propres clients, le designer estime qu’il n’y a « aucun projet trop petit ». Parallèlement aux projets créatifs de plus grande envergure, il prend plaisir à réaliser les plus petits travaux de conception, tels que la création d’objets éphémères tels que des « dépliants de concerts ou de minuscules épingles » – « souvent, les petits projets limités par les budgets sont beaucoup plus amusants et intéressants à aborder. Ils permettent une plus grande liberté de création », partage-t-il. En parlant d’éphémères, quelque chose qui fait partie intégrante de la pratique de conception graphique de Jacek est l’acte de collectionner – des choses comme « des documents, des éphémères trouvés ou des impressions », explique-t-il. «Je les utilise comme source d’inspiration et parfois ils se transforment en véritables projets», – par exemple son Collecte de déchets graphiques — une archive monochrome continue de graphiques trouvés qui pourraient valoir la peine d’être suivis, pour les passionnés de graphisme !