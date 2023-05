Jace Sternberger trouve le succès à l’USFL après une carrière bien remplie

RJ Jeune Analyste de football du FOX Sports College

Dire que l’ailier rapproché Jace Sternberger a connu un certain nombre d’arrêts tout au long de son parcours dans le football serait le vendre à découvert.

Ailier serré de 6 pieds 4 pouces et 251 livres de Kingfisher, Oklahoma, Sternberger n’avait pas une longue liste d’offres de bourses d’études sortant du lycée. En fait, il penchait vers un collège communautaire si ce n’était pas pour une offre tardive de l’ancien entraîneur-chef des Jayhawks David Beaty et de l’Université du Kansas.

Lors de sa première saison au Kansas, les Jayhawks n’ont remporté aucun match, terminant la campagne 2015 avec une marque de 0-12 et une marge de défaite moyenne de 31 points.

« Je ne pense pas que vous puissiez scénariser de pires façons de perdre des matchs », a déclaré Sternberger, repensant à sa première année au Kansas. « J’étais inconscient du talent du football universitaire. »

Sternberger, qui est maintenant membre des Birmingham Stallions de l’USFL, a rejoint RJ Young sur son podcast, « Le spectacle de football universitaire numéro un « , pour discuter de sa carrière de footballeur bien remplie et expliquer comment il en est arrivé là où il est aujourd’hui.

Après avoir passé deux saisons au Kansas, Sternberger a pris la décision de transférer à Northeastern Oklahoma A&M, un collège communautaire situé à Miami, Oklahoma. C’était une expérience que Sternberger a décrite comme « rafraîchissante ».

« Venir du Kansas, faire partie d’une équipe et côtoyer des entraîneurs qui travaillaient sur le même objectif… tout le monde essayait de sortir de là », a déclaré Sternberger à propos de son année passée à Northeastern Oklahoma A&M. « Notre objectif était de s’en sortir, de gagner des matchs et de s’en sortir. »

C’est exactement ce que Sternberger a fait lorsque l’équipe a terminé 9-3 lors de la saison 2017, ce qui lui a valu de recevoir une offre de Jimbo Fisher et des Texas A&M Aggies. Fisher avait initialement recruté Sternberger lorsqu’il était à Florida State, mais il a pris la décision de quitter FSU et d’accepter le rôle d’entraîneur-chef à Texas A&M en décembre 2017.

Sternberger a suivi Fisher à College Station, faisant de lui le premier engagement officiel de Fisher dans sa nouvelle école.

Il n’a pas fallu longtemps à Sternberger pour comprendre à quel point la base de fans d’une centrale électrique de la SEC comme Texas A&M est différente de ses arrêts précédents.

« Je me souviens que ma bande de surbrillance JUCO avait environ 2 500 vues, mais une fois que j’ai posté que j’allais visiter A&M, les vues sont montées à 19 000 le lendemain et dépassaient les 30 000 dimanche », a déclaré Sternberger à Young. « Je pensais juste que c’était incroyable. »

L’objectif de Sternberger en allant au Texas A&M était de jouer contre la meilleure compétition de football universitaire et de prouver à lui-même et aux autres qu’il appartenait. C’est exactement ce que le talentueux ailier serré a fait, réussissant un record d’équipe de 48 attrapés pour 832 verges et 10 touchés en route pour être nommé All-American par consensus.

Après sa seule saison à Texas A&M, Sternberger a décidé de renoncer à sa dernière année d’éligibilité et de se déclarer pour le repêchage de la NFL 2019, où il a été sélectionné au troisième tour par les Packers de Green Bay. Il a joué deux saisons à Green Bay, avec sa meilleure année en 2020 où il a capté 12 passes pour 114 verges et un touché.

Sternberger a passé les deux années suivantes à rebondir d’équipe en équipe dans la NFL, avec des arrêts à Seattle, Washington et Pittsburgh en cours de route. Après avoir été agité par les Steelers en 2022, il a signé avec les Birmingham Stallions en janvier 2023 et est au milieu d’une saison exceptionnelle avec son nouveau club.

Au cours des quatre semaines de la saison USFL, Sternberger a déjà enregistré 14 attrapés pour 223 verges et trois touchés, tout en aidant à guider les Stallions vers un dossier de 3-1. Il attribue une partie de son succès au quart-arrière des Stallions Alex McGough, qui se trouve également être son colocataire.

« C’est juste quelque chose d’être autour de votre quart-arrière tous les jours où vous commencez en quelque sorte à comprendre les personnalités de l’autre et ceci et cela », a déclaré Sternberger. « Quand je pose des questions, Alex [McGough] sait comment fonctionne mon cerveau, ce que je traite et ce que je pense. »

Ce fut un parcours bien rempli pour Sternberger, qui fait maintenant partie de sa cinquième équipe professionnelle après trois arrêts à l’université. Mais comme Sternberger n’a pas tardé à l’admettre à Young, tout cela fait partie du processus de prouver à lui-même et aux autres qu’il appartient.

« C’est pourquoi j’ai toujours cette puce sur mon épaule », a déclaré Sternberger. « J’ai l’impression que ce que je traverse en ce moment est exactement la même chose que j’ai vécue [in college,] c’est juste maintenant que je suis dans un corps plus âgé et dans une situation plus ancienne parce que c’est l’USFL et non JUCO. C’est mon état d’esprit en ce moment pour tout. »

Sternberger cherchera à faire ses preuves à nouveau ce week-end lorsque les Stallions affronteront les Houston Gamblers dans une confrontation de la division sud samedi (16 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

