Jace, le fils de Jenelle Evans, est retrouvé après avoir disparu une deuxième fois – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Jenelle Evans‘ fils Jace14 ans, a été retrouvé sain et sauf après avoir disparu une deuxième fois au cours des deux dernières semaines, selon TMZ. L’adolescent a apparemment été retrouvé dans une station-service après avoir quitté son domicile en Caroline du Nord lundi. Le manager de Jenelle, Août vifa déclaré au média que Jace était parti pendant plusieurs heures sans contact, ce qui a inquiété sa mère et a impliqué les flics pour le retrouver.

La station-service où se trouvait Jace se trouvait à 10 minutes de la maison familiale, et on ne sait pas s’il était seul ou avec des amis. La situation s’est produite quelques semaines seulement après qu’il ait été porté disparu après avoir quitté l’école au début du mois. Jenelle, qui est aussi la mère d’un fils kaiser9 ans et sa fille Ensley6 ans, a parlé de l’incident et a expliqué pourquoi elle était inquiète, dans une déclaration peu de temps après que le rapport ait fait la une des journaux.

«En tant que garçon maman, les enfants peuvent agir et se rebeller comme je suis sûr que la majorité d’entre nous l’ont tous fait aussi quand nous étions enfants. Jace a eu des ennuis à l’école, nous avons décidé de lui prendre son téléphone et c’est à ce moment-là qu’il a décidé de s’enfuir », a-t-elle déclaré. TMZ à l’époque. Il a ensuite été retrouvé sain et sauf et la raison de sa fuite serait apparemment parce que son téléphone avait été confisqué par Jenelle.

Maintenant qu’il a heureusement été retrouvé sain et sauf pour la deuxième fois, August a ajouté TMZ que Jace, que l’on peut voir avec Jenelle sur les photos ci-dessous, est à la maison avec Jenelle et son mari, David Eison, et ils s’entendent tous bien. August a également déclaré que l’adolescent souhaitait avoir plus de liberté à mesure qu’il vieillissait et qu’il se comportait simplement comme un adolescent typique.

Jenelle a accueilli Jace avec son ex Andrew Lewis, pendant ses années d’adolescence. Même si sa mère, Barbara, a obtenu sa garde en 2009, Jenelle a révélé qu’elle avait pris sa garde plus tôt cette année. « #MyHappyEnding, C’EST OFFICIEL ! Merci à tous pour votre soutien ! » a-t-elle écrit à côté du clip réconfortant qui la montrait en train de signer des documents et de parler du retour de Jace chez elle. « Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis vraiment heureux. Notre famille est au complet maintenant ! Merci maman. ❤️😭.