Jace, le fils de Jenelle Evans de Teen Mom, porté disparu alors qu’il s’enfuyait – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

MISE À JOUR 15/08/2023 18h52 HNE: « Jace a été retrouvé et est en sécurité chez lui avec Jenelle et sa famille, merci au département du shérif de Brunswick Co. et à tous les autres pour leurs inquiétudes », a confirmé le représentant de Jenelle à TMZ dans une déclaration peu de temps après que les autorités ont confirmé que son fils avait été localisé. Le département du shérif de Brunswick Co. a renvoyé HollywoodLa Vie sur leur compte Facebook officiel où ils ont informé la communauté à ce sujet. « *** MISE À JOUR : Runaway Juvenile Localisé et Sûr *** », indique le communiqué sur la page des médias sociaux.

MISE À JOUR 15/08/2023 18h31 HNE: À partir de 15h11 HNP le 15 août, le département du shérif de Brunswick Co. a confirmé TMZ que Jacques a été retrouvé et est en sécurité. Aucune autre information à ce sujet n’a été publiée pour le moment.

HISTOIRE ORIGINALE : Maman ado 2 alun Jenelle Evans31 ans, et sa famille recherchent son fils, Jacques, 14 ans, qui a été signalé comme un fugitif le 15 août en Caroline du Nord. «En tant que mère garçon, les enfants peuvent agir et se rebeller, comme je suis sûr que la majorité d’entre nous l’avons tous fait autrefois quand ils étaient enfants. Jace, a eu des ennuis à l’école, nous avons décidé de lui retirer son téléphone et c’est à ce moment-là qu’il a décidé de s’enfuir », a-t-elle déclaré. TMZ dans un communiqué cet après-midi.

La fière mère de trois enfants a ensuite rassuré le point de vente que les actions de Jace pour s’enfuir de la maison n’étaient pas liées à son drame en cours avec son mari, David Raison. « Jace est un bon garçon et nous n’avons rien à faire avec ce que la plupart des familles ne font pas en élevant des enfants, cela n’a absolument rien à voir avec ma situation avec David », a poursuivi sa déclaration. « Nous ne nous disputons pas devant nos enfants et ne nous battons pas devant nos enfants. C’est un adolescent étant un adolescent fou que nous avons décidé de lui retirer son téléphone. HollywoodLa Vie a contacté le bureau du shérif du comté de Brunswick pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Des officiers du département du shérif de Brunswick Co. en Caroline du Nord ont déclaré TMZ, que Jace a été aperçu pour la dernière fois en train de quitter l’école vers 14 h 45 le 15 août. Ils ont noté qu’il portait probablement un sweat-shirt gris avec l’inscription «Classical Charter Schools of America». Jace peut également porter une chemise bleu marine s’il a enlevé le sweat-shirt, selon le tabloïd. Ceux qui ont des informations à ce sujet sont priés d’appeler le 911. Barbara Evansqui est la grand-mère maternelle de Jace, a parlé au point de vente et a révélé qu’elle avait discuté pour la dernière fois avec l’adolescent le 14 août. Elle a dit au point de vente qu’il semblait « tout à fait bien ».