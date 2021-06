« J’accepterai ça »: l’ex-star de l’UFC Khabib se dit prêt à passer au football s’il obtient une bonne offre

Nurmagomedov est un habitué du terrain de football depuis qu’il a annoncé sa retraite des arts martiaux mixtes l’année dernière après avoir porté son record de carrière à un record sans précédent de 29-0, mais l’icône russe, qui est un fervent supporter du Real Madrid, a jusqu’à présent résisté. toutes les ouvertures d’une multitude de clubs russes intéressés à le signer à un accord.

Cependant, s’adressant aux fans lors d’une séance de questions-réponses sur Facebook vendredi soir, Nurmagomedov a laissé entendre pour la première fois qu’il pourrait être prêt à accepter un accord de l’un des meilleurs clubs pour réaliser son « rêve d’enfance ».

« Beaucoup de clubs de foot, ils m’offrent [a contract]« , a déclaré Khabib lors du chat vidéo en ligne avec les fans qui a été publié sur sa page Facebook officielle.

« Mais je dois, un peu, devenir en forme de football. Parce que la forme du football est un peu différente de celle du MMA [shape].

« Quand tu dois combattre en MMA et que tu dois jouer au football, ce sont deux choses différentes [things].

« Mais si certains clubs me proposent [a deal] et ils m’intéressent, je vais accepter ça. C’est mon rêve d’enfant. »

La retraite de Nurmagomedov l’a vu publier plusieurs clips sur les réseaux sociaux de lui montrant son jeu de jambes fantaisiste sur un terrain de football, ces compétences impressionnant apparemment certaines personnalités du football russe.

Il a été révélé en janvier que l’équipe de la Ligue de football professionnel russe, le FC Kamaz, avait enquêté sur la possibilité d’ajouter Khabib à ses rangs, tandis que ce mois-ci, l’équipe de la ligue inférieure, Legion Dynamo Makhachkala, a ouvertement courtisé la star des arts martiaux mixtes.

Nurmagomedov a semblé noter l’intérêt de Legion Dynamo Makhachkala, écrivant sur Instagram qu’il avait les compétences nécessaires – même s’il aurait pu ajouter quelques livres à son cadre à la retraite.

« Qui se souvient du Ronaldo de 2008, a pris un peu de poids mais toujours avec de la puissance de feu. [FC Legion Dynamo Makhachkala] J’ai besoin de motivation frères », Khabib a écrit en russe dans la légende, faisant référence à l’ancienne star brésilienne Ronaldo.

Khabib, qui compte Cristiano Ronaldo parmi ses amis, est depuis longtemps un admirateur du » beau jeu » et a déjà décrit le football comme le « roi du sport« .

« Quand j’ai grandi, je regardais tout le temps le vieux Ronaldo du Brésil – mais ce que Cristiano Ronaldo a fait, c’est incroyableg », a expliqué Khabib plus loin dans la vidéo de questions-réponses.

« Je pense que le football est bien meilleur [compared to MMA]. Ils font la Coupe du monde une fois en quatre ans. C’est une très grande histoire.

« je me souviens quand [I first watched] la finale de la Coupe du monde, c’était en 1998 en France. Pour moi, c’était comme la meilleure chose qui soit jamais arrivée dans ma vie. Le football est à un autre niveau.

« J’aime le MMA. J’aime me battre. J’aime la compétition avec les meilleurs combattants du monde, mais le football est pour moi le meilleur sport.

« Je pense que la Premier League anglaise est la meilleure ligue du monde. Je suis Manchester City, Manchester United, Liverpool… J’aime Manchester City parce que le propriétaire de Manchester City, [Mansour bin Zayed Al Nahyan] est mon ami.

« Ma meilleure équipe est le Real Madrid mais pour regarder, la Premier League anglaise est la meilleure. »

Mais en ce qui concerne la taxe sur les cuivres, il y a un footballeur qui, selon Khabib, dépasse ses pairs : Cristiano Ronaldo.

« En 2004, il était en finale [of the European Championships]. En 2016, il remporte l’Euro. Il a disputé six fois la finale de la Ligue des champions. Il a remporté la ligue espagnole, la ligue italienne, la Premier League anglaise. Il a remporté cinq fois le [Ballon d’Or]. Cristiano Ronaldo je pense que c’est le meilleur, » il a dit.

Il sera intéressant de voir si et quand Khabib fera le saut de la cage au terrain de football – et aussi de voir si l’une des nombreuses équipes qui s’intéressent à lui peut réussir là où le patron de l’UFC Dana White a échoué et tenter de ramener la superstar mondiale dans un arène sportive.