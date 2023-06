Jabs contre le cancer au coin de la rue alors que les patients se portent volontaires pour une thérapie expérimentale

Les premières recherches sur les vaccins contre le cancer ont échoué car le cancer a déjoué et survécu au système immunitaire affaibli des patients, a déclaré Olja Finn, chercheuse sur les vaccins à la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh.

Les progrès en matière de vaccins thérapeutiques ont été difficiles. Le premier, Provenge, a été approuvé aux États-Unis en 2010 pour traiter le cancer de la prostate qui s’était propagé. Cela nécessite de traiter les propres cellules immunitaires d’un patient dans un laboratoire et de les restituer par IV. Il existe également des vaccins de traitement pour le cancer de la vessie précoce et le mélanome avancé.

Kathleen Jade, 50 ans, a appris qu’elle avait un cancer du sein fin février, quelques semaines seulement avant qu’elle et son mari ne quittent Seattle pour une aventure autour du monde. Au lieu de naviguer sur leur bateau de 46 pieds, Shadowfax, à travers les Grands Lacs vers la Voie maritime du Saint-Laurent, elle était assise sur un lit d’hôpital en attendant sa troisième dose d’un vaccin expérimental. Elle reçoit le vaccin pour voir s’il réduira sa tumeur avant l’opération.

« Tous ces essais qui ont échoué nous ont permis d’apprendre tellement », a déclaré Finn.

En conséquence, elle se concentre maintenant sur les patients atteints d’une maladie antérieure, car les vaccins expérimentaux n’ont pas aidé les patients plus avancés. Son groupe prévoit une étude vaccinale chez des femmes atteintes d’un cancer du sein non invasif à faible risque appelé carcinome canalaire in situ.

Plus de vaccins qui préviennent le cancer pourraient également être à venir. Les vaccins contre l’hépatite B vieux de plusieurs décennies préviennent le cancer du foie et les vaccins contre le VPH, introduits en 2006, préviennent le cancer du col de l’utérus.

À Philadelphie, le Dr Susan Domchek, directrice du Basser Center de Penn Medicine, recrute 28 personnes en bonne santé porteuses de mutations BRCA pour un test de vaccin. Ces mutations augmentent le risque de cancer du sein et de l’ovaire. L’idée est de tuer très tôt les cellules anormales, avant qu’elles ne causent des problèmes. Elle compare cela au désherbage périodique d’un jardin ou à l’effacement d’un tableau blanc.