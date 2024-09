Jabrill Peppers sur sa décision de porter la casquette Guardian : « Cela ne me ralentit pas, je ne vois pas pourquoi pas »

CINCINNATI, Ohio – Le défenseur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Jabrill Peppers n’était pas sûr s’il allait porter une casquette Guardian Cap par-dessus son casque, le nouvel engin rembourré que la ligue a approuvé cette saison pour être utilisé dans les matchs afin d’essayer de limiter les blessures, jusqu’à quelques heures avant le coup d’envoi.

C’est un frappeur puissant et il aime l’idée d’une sécurité accrue. Cependant, contrairement à l’entraînement, la casquette Guardian nécessite une manche par-dessus avec le logo de l’équipe pendant les matchs, et cette manche bloque les trous du casque. Cela le rend plus chaud. Donc, avant que Peppers décide de la porter dimanche, devenant le seul joueur à porter la casquette lors du match Patriots-Bengals et l’un des rares joueurs de la NFL à la porter lors de la première semaine, il voulait vérifier la température sur le terrain.

« S’il faisait 80 degrés, je ne l’aurais pas porté », a-t-il déclaré. (La température pendant le match était de 70 degrés.)

Peppers, qui en est à sa huitième saison dans la NFL, a déclaré qu’il porte l’un des casques que la NFLPA colore en vert foncé sur sa feuille de tests de performance distribuée aux joueurs, ce qui le signale comme l’un des casques les plus sûrs proposés. Mais le Guardian Cap peut aider à protéger contre les types de coups que Peppers ne voit pas venir, pense-t-il.

« C’est vraiment pour les jeux où vous ne voyez pas forcément un gars arriver sur le côté et où vous recevez un contact accidentel sur votre tête », a déclaré Peppers. « Mais je ne ressens vraiment rien avec ça, donc j’aime beaucoup ça. »

Tant que les Patriots n’auront pas de match par temps chaud, Peppers a déclaré qu’il prévoyait de continuer à porter une casquette Guardian pendant les matchs.

« Je suis un frappeur, alors plus je peux avoir de protection, pourquoi pas ? », a-t-il déclaré. « Tant que cela ne me gêne pas ou ne me ralentit pas, je ne vois pas pourquoi pas. »

Les Patriots ont battu les Bengals de Cincinnati 16-10, lors du premier match de l’ère post-Bill Belichick pour la franchise. Peppers a enregistré quatre plaquages ​​dimanche.

(Photo : Dylan Buell / Getty Images)