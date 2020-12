La marque danoise d’équipements audio Jabra a lancé ses derniers écouteurs véritablement sans fil Jabra Elite 85t en Inde. La dernière version des écouteurs véritablement sans fil de Jabra est dotée de la suppression active du bruit (ANC), d’un design semi-ouvert et de nombreuses autres fonctionnalités. Le Jabra Elite 85t est doté d’un design familier et a été évalué à Rs 18 999. Jabra Elite 85t sera vendu via Amazon et a déjà été mis en ligne sur la plateforme de commerce électronique.

Le Jabra Elite 85t a été lancé dans une seule couleur noir de titane, mais la société a déclaré que d’autres variantes de couleurs arriveraient en janvier 2021. La société a déclaré que l’Elite 85t offrirait un niveau de suppression du bruit qui va un pas. plus loin que les offres ANC standard de Jabra. La suppression active du bruit sur le Jabra Elite 85t peut être ajustée en fonction des besoins de l’utilisateur. Il y a deux chipsets dans les écouteurs qui permettent la suppression active du bruit et aident également au traitement du son.

Les Jabra Elite 85t ont des haut-parleurs de 12 mm et une conception semi-ouverte pour soulager la pression sur les oreilles. Jabra a également adapté les gels auriculaires à une forme ovale afin de fournir une meilleure étanchéité sur l’oreille. La société affirme que l’Elite 85t offre 5,5 heures d’écoute continue avec ANC activé sans le boîtier de charge. Avec l’étui de chargement, le Jabra Elite 85t offrirait 25 heures d’écoute combinée avec ANC activé. Si ANC est désactivé, la durée de vie combinée de la batterie est étendue à 31 heures.