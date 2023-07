Jabeur survit à Andreescu pour remporter le match du 3e tour de Wimbledon après plusieurs retards météorologiques

La Canadienne Bianca Andreescu a été évincée du simple féminin de Wimbledon samedi lors d’une défaite en trois sets au troisième tour face à la Tunisienne Ons Jabeur.

Jabeur, finaliste de Wimbledon l’an dernier et sixième tête de série cette année, a battu Andreescu 3-6, 6-3, 6-4 pour se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi sur gazon.

Andreescu, non classé, de Mississauga, en Ontario, a battu Jabeur au troisième set pour mener 3-1.

Mais Jabeur est revenu en arrière pour mener 3-2 avant que la pluie n’interrompe un match déjà retardé en raison de la météo.

Lorsque le jeu a repris avec le toit déployé sur le court central, Jabeur a tenu le service pour égaliser à 3-3.

Le Tunisien de 28 ans a de nouveau breaké Andreescu pour mener 5-4 et servir pour le match.

Jabeur affrontera la neuvième tête de série tchèque Petra Kvitova au quatrième tour.

Atteindre le troisième tour de Wimbledon a marqué la meilleure performance d’Andreescu, âgée de 23 ans, au All-England Club depuis ses débuts en 2017.

La championne féminine de l’US Open 2019 était la seule Canadienne à jouer en simple samedi.

Le personnel au sol tire les couvertures sur le court central alors que la pluie cesse de jouer lors du match en simple féminin entre Ons Jabeur et Bianca Andreescu samedi. (Alastair Grant/AP Photo via La Presse Canadienne)

Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, affrontera le Russe Roman Safiullin lors d’un match de quatrième ronde du simple masculin dimanche.

Les matchs de double mixte du deuxième tour impliquant Gabriela Dabrowski d’Ottawa et Leylah Fernandez de Montréal ont tous deux été suspendus samedi.

Dabrowski et Rohan Bopanna, d’Inde, ont remporté le premier set 7-6 (7-5) face au Croate Ivan Dodig et à la Taïwanaise Latisha Chan.

Fernandez et le Néerlandais Wesley Koolhof étaient à égalité 5-5 dans le premier set contre Chan Hao-ching de Taïwan et Fabrice Martin de France.

Alcaraz continue de rouler

Carlos Alcaraz a joué pour la deuxième journée consécutive à Wimbledon et a de nouveau gagné.

Tout comme Christopher Eubanks, Aryna Sabalenka et Petra Kvitova.

Stefanos Tsitsipas a également remporté un match pour la deuxième journée consécutive, mais lors de sa cinquième journée consécutive sur le terrain.

La pluie du début de semaine au All England Club a provoqué un certain chaos avec le calendrier, obligeant de nombreux joueurs à se rendre sur le terrain jour après jour. Encore plus de pluie est tombée samedi, retardant brièvement la procédure.

L’arriéré n’a pas semblé ralentir Alcaraz, un Espagnol de 20 ans, tête de série n ° 1 et considéré comme la prochaine grande star du tennis masculin. Jouant sous le toit du Center Court, Alcaraz s’est qualifié pour le quatrième tour à Wimbledon pour la deuxième année consécutive en battant le n ° 25 Nicolas Jarry 6-3, 6-7 (6), 6-3, 7-5.

« Restez concentré tout le temps », a déclaré Alcaraz sur le terrain. « Je savais que j’allais avoir mes chances. »

Alcaraz, champion de l’US Open l’an dernier, a atteint les demi-finales de l’Open de France – s’inclinant face à l’éventuel champion Novak Djokovic – mais est entré dans le tournoi de Wimbledon après avoir remporté un titre sur gazon au Queen’s Club. Il affrontera ensuite le finaliste de Wimbledon 2021 Matteo Berrettini, qui a battu Alexander Zverev en deux sets samedi.

Eubanks, en plein air sur le court 18, est un Américain de 27 ans qui joue à Wimbledon pour la première fois. Il a battu Christopher O’Connell 7-6 (5), 7-6 (3), 7-6 (2) pour rester invaincu au All England Club à 3-0.

Tsitsipas a déjà éliminé deux champions du Grand Chelem – Dominic Thiem et Andy Murray. Lors de sa cinquième journée consécutive sur le court, il s’est qualifié pour le quatrième tour à Wimbledon pour la deuxième fois seulement en éliminant Laslo Djere 6-4, 7-6 (5), 6-4.

Eubanks et Tsitsipas s’affronteront ensuite pour la place en quart de finale.

La troisième tête de série Daniil Medvedev, un autre joueur de retour sur le terrain après une victoire vendredi, a battu Marton Fucsovics 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 sur le court n°1 pour atteindre le quatrième tour pour la deuxième fois. .

Sabalenka domine Blinkova

Sabalenka, deuxième tête de série, qui a raté Wimbledon l’an dernier lorsque des joueuses de Biélorussie et de Russie ont été bannies en raison de la guerre en Ukraine, a battu Anna Blinkova 6-2, 6-3. Kvitova, double championne de Wimbledon, a battu Natalija Stevanovic 6-3, 7-5 dans un match qui a été suspendu tard dans le deuxième set de plus de deux heures à cause des averses précoces.

« C’était difficile, c’est sûr, surtout avec le retard de la pluie », a déclaré Kvitova, qui a remporté ses titres à Wimbledon en 2011 et 2014. « Ce n’est pas facile à gérer. »

La championne en titre Elena Rybakina, la n°13 Beatriz Haddad Maia, la n°21 Ekaterina Alexandrova et la n°25 Madison Keys ont également évolué.

Le samedi à Wimbledon est le jour traditionnel où les grands sportifs sont honorés avec des sièges dans la loge royale. Parmi eux figuraient les anciennes stars du tennis Billie Jean King, Rosie Casals et Stefan Edberg, ainsi que le grand olympique Steve Redgrave et l’ancien footballeur anglais Gary Lineker.