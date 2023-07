« Jabeur et Svitolina »: le pilote McLaren Oscar Piastri prédit les finalistes féminines de Wimbledon 2023

Nous sommes dans la partie commerciale des prestigieux championnats d’Angleterre et les demi-finales des simples dames et messieurs sont gravées dans le marbre. Le champion en titre masculin Novak Djokovic devrait affronter Jannik Sinner, tandis que la tête de série Carlos Alcaraz devrait affronter Daniil Medvedev.

La finaliste de l’an dernier Ons Jabeur affrontera Aryna Sabalenka, tandis que l’entrée surprise en demi-finale Marketa Vondrousova affrontera Elina Svitolina, qui a évincé Iga Swiatek en quarts de finale.

Il y a eu beaucoup de passages de stars à Wimbledon comme d’habitude cette année et le pilote de Formule 1 Oscar Piastri était au SW19 immaculé pour assister à une action de tennis de haute qualité dans la chair.

Interrogé sur ses prédictions pour le dernier carré féminin, Piastri a déclaré qu’il était d’avis que Svitolina et Jabeur passeraient au match de championnat au All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Lorsqu’on lui a demandé de choisir qui, selon lui, progresserait depuis le match entre Svitoliand et Vondrousova, l’Australien a déclaré: « Je pense que Svitolina dans ce match, oui. »

Invité à faire de même lors de l’affrontement entre Jabeur et Sabalenka, le pilote McLaren a déclaré : « J’ai vu Jabeur jouer hier et elle a été très impressionnante en quarts de finale, donc je vais la dire pour les demi-finales », a déclaré l’Australien. .

Jabeur s’est rallié après un match nul contre la gagnante de 2022 Elena Rybakina lors du choc des quarts de finale mercredi, lors d’un match revanche de la rencontre pour le titre de l’année dernière. La star tunisienne a concédé le premier set en quart de finale face au joueur kazakh.

Jabeur a finalement triomphé 6-7, 6-4, 6-1 pour assurer son passage dans les quatre derniers.

Sabalenka a écarté le défi de l’Américaine Madison Keys lors de sa rencontre en quart de finale alors qu’il éliminait la joueuse de 28 ans 6-2, 6-4.

Svitolina a produit une performance incroyable pour éliminer le numéro 1 mondial Swiatek de la course pour le plat Venis Rosewater avec une victoire 7-5, 7-6, 6-2 sur le Polonais.

Vondrousova a évincé Jessica Pegula pour se qualifier pour les demi-finales avec une victoire de 6-4, 2-6, 6-4 pour envoyer l’Américaine faire ses valises.