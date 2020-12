Un pilote artistiquement incliné a créé une trajectoire de vol en forme de seringue au-dessus du ciel du sud de l’Allemagne, avant le début d’une campagne de vaccination nationale contre Covid-19.

Le pilote Samy Kramer a déclaré qu’il voulait faire quelque chose de créatif tout en enregistrant les heures de vol dans son Diamond DA20 Katana, un petit avion léger à deux places.

«Pour le moment, je dois accumuler beaucoup d’heures de vol, et au lieu de voler comme ça, je voulais dessiner un rappel dans les airs que vous devriez vous faire vacciner,» Kramer a déclaré à un média suisse.

Il a dit qu’il avait passé environ une demi-heure à entrer les coordonnées qu’il souhaitait dans son système de navigation, mais le vrai défi venait quand il était en vol et devait être précis avec ses mouvements.

Décollant de Friedrichshafen, une ville du Land de Bade-Wurtemberg, dans le sud de l’Allemagne, Kramer a magnifiquement exécuté le projet d’art aérien et a même ajouté ce qui semblait être deux petites gouttelettes provenant de la pointe de « l’aiguille » de la seringue.

Flightradar24, un service de suivi des vols, a partagé une photo illustrant le voyage de Kramer aux formes inhabituelles. Le site a noté que plusieurs autres pilotes ont exécuté des « dessins » liés au coronavirus au cours des derniers mois.

Le coup a reçu des critiques mitigées sur les réseaux sociaux. Certains salué la trajectoire de vol à thème médical comme « brillant, » tandis que d’autres ont dit que c’était un déchets de carburant.

L’Allemagne devrait commencer dimanche à administrer le vaccin contre le coronavirus BioNTech-Pfizer. Le vaccin sera d’abord mis à la disposition des Allemands âgés de 80 ans et plus, ainsi que des soignants et des agents de santé. Près des deux tiers des Allemands ont montré une volonté de recevoir le coup, selon un sondage YouGov publié vendredi.

