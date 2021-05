Jab2shack? La Maison Blanche s’associe à des applications de rencontres pour encourager les vaccinations Covid-19 – RT USA News

Neuf applications de rencontres majeures offriront aux utilisateurs des moyens d’annoncer leur statut vaccinal et d’augmenter leurs chances de match avec des «super likes» et des «super swipes», dans le cadre d’un partenariat avec la Maison Blanche.

Le contenu premium, qui comprend des badges de profil et des autocollants déclarant l’immunité d’un chercheur de date à Covid-19 et divers moyens d’améliorer sa visibilité auprès des partenaires préférés, sera disponible la semaine prochaine. Le gouvernement américain déclare avoir inscrit Tinder, OkCupid, Bumble, Badoo, BLK, Hinge, Chispa, Match et Plenty of Fish dans son programme de sensibilisation.

« Selon une étude d’OkCupid, les personnes qui sont vaccinées ou qui prévoient de se faire vacciner reçoivent 14% d’allumettes en plus que les personnes qui n’envisagent pas de se faire vacciner » la Maison Blanche a déclaré jeudi en expliquant la raison d’être de la campagne publicitaire.





Aussi sur rt.com

Préparez-vous pour le « Hot Vax Summer », alors que les nouveaux vaccinés prévoient de célébrer leurs libérations verrouillées avec un amour gratuit







L’administration Biden cherche à contrer un ralentissement du rythme du programme de vaccination, qui a atteint un sommet en avril et a depuis diminué d’environ la moitié. La tendance est inquiétante, étant donné que les États-Unis ont encore un long chemin à parcourir pour atteindre l’objectif d’un taux de vaccination de 70% contre Covid-19. Les Centers for Disease Control and Prevention rapportent que plus de 160 millions de personnes dans le pays – soit environ 48% – ont reçu au moins une dose et près de 127 millions ont été entièrement vaccinées.

Personne ne peut deviner à quel point la nouvelle incitation donnée aux excités, aux solitaires et aux ennuyés aurait un impact sur l’hésitation à la vaccination. Comme beaucoup d’autres problèmes quotidiens, la campagne de vaccination aux États-Unis est devenue une arène pour ses guerres culturelles, on peut donc facilement voir comment un coup de pouce léger du gouvernement pour divulguer ce qui est essentiellement des informations médicales privées pourrait se retourner contre lui.

On peut imaginer l’indignation conservatrice si, par exemple, une application de rencontres offrait un « Séronégatif pour le VIH » badge sur un profil, une comparaison qui peut sans doute être établie dans ce cas. Et avec l’implication de la Maison Blanche, avoir « seulement vacciné, s’il vous plaît » dans Tinder, la bio peut être considérée à droite comme une déclaration politique plutôt que comme un choix personnel.

Les gens qui mettent «entièrement vaccinés» dans leur bio Twitter sont les nouveaux noms pro. 🤦🏼‍♀️ – Saoirse ♱ (@iamsaoirse_) 18 mai 2021

Les autorités américaines ont utilisé d’autres moyens pour inciter les gens à recevoir le coup. Certains États comme le Maryland offrent la possibilité de gagner à la loterie pour attirer les foules. Il existe également des campagnes ciblant des groupes spécifiques susceptibles de se méfier du gouvernement, comme la communauté noire.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!