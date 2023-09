Jaane Jaan : Kareena Kapoor, Vijay Varma et d’autres assistent avec style à l’événement de lancement de la bande-annonce [Watch Video]

Les débuts de Kareena Kapoor Khan sur OTT ont créé tout un buzz. La bande-annonce a impressionné les fans et les fans attendent avec impatience la sortie. Le portrait de Maya D’Souza par Bebo dans cet original de Netflix présente un côté inédit d’elle, laissant tout le monde intrigué. Pour le lancement de la bande-annonce de son prochain projet « Jaane Jaan », Bebo a choisi une tenue trois pièces monotone aux teintes vin. L’acteur de « Kabhi Khushi Kabhie Gham » portait un haut, une jupe et un blazer plutôt uniques qui ont fait tomber les mâchoires comme toujours. Lors du lancement de la bande-annonce, Kareena a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau chapitre de sa carrière, admettant se sentir un peu nerveuse malgré ses années d’expérience. Préparez-vous à assister à la performance captivante de Kareena dans Jaane Jaan, alors qu’elle prend d’assaut le monde numérique. Le film met en vedette Kareena Kapoor dans le rôle d’une mère célibataire impliquée dans un meurtre, aux côtés de Jaideep Ahlawat et Vijay Varma. Regardez la vidéo pour en savoir plus.