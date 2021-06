Jaan Kumar Sanu, la célébrité de » Bigg Boss 14 « , fait les gros titres pour les bonnes raisons. Le chanteur de 26 ans a surpris ses fans et ses followers avec sa transformation physique drastique et ses dernières photos Instagram sont la preuve que Jaan a perdu beaucoup de poids.

Maintenant, s’ouvrant sur ce parcours de perte de poids, le régime alimentaire et la motivation derrière ce changement, Jaan a déclaré au Times of India dans une interview : « Un article publié par Bigg Boss 14, j’ai vu quelques épisodes initiaux du mien et je n’ai pas regardé ce grand écran. J’avais l’air très gros en fait. Le problème est la quarantaine de 14 jours dans laquelle nous étions avant d’entrer dans la maison Bigg Boss, j’ai beaucoup mangé à ce moment-là et le chef de l’hôtel était un Bengali. Il a juste continué à se nourrir je mangeais tout le temps et quand je suis entré dans la maison BB, je pesais 92 kg. J’ai perdu du poids à l’intérieur de la maison Bigg Boss. Quand je suis sorti de la maison, j’avais 78 ans. J’ai perdu environ 14 kilos en 2 mois à l’intérieur de la maison mais c’était plus une perte de poids malsaine. Parce que nous étions confrontés à beaucoup de stress, nous avions moins de nourriture en raison de la ration limitée. Mes habitudes alimentaires n’étaient pas très bonnes et Rubina Dilaik avait l’habitude de courir derrière moi parce que Je ne mangerais pas. Pavitra Punia serait aussi derrière moi pour que je puisse manger. Aussi, à cause de l’ambiance de la maison, je n’avais pas envie de manger. J’ai donc fini par perdre 14 kg en 2 mois. »

« Quand je suis sorti, j’ai décidé que cette perte de poids malsaine, je la compenserai et je garderai un contrôle sur moi-même. Puis j’ai perdu 8 kilos de plus et j’en ai 70 maintenant », a-t-il ajouté.

« J’ai juste décidé de me concentrer sur ma forme physique parce qu’à un moment donné, tout le monde a ce moment où vous voulez poursuivre le moment ou le laisser partir. Je ne voulais tout simplement pas le laisser partir, alors j’ai décidé de faire du fitness une partie de mon Je veux avoir l’air en forme », a ajouté Jaan.

Plus tôt, Jaan Kumar Sanu avait laissé tomber un selfie monochrome affichant son physique tonique et c’est depuis lors que les médias sociaux étaient en effervescence avec des nouvelles de son incroyable transformation physique. Le chanteur avait l’air plus mince et plus en forme est passé de 92 kilos à 70 kilos en l’espace de six mois. Parallèlement à la photo, Jaan a révélé dans la publication que c’était l’acteur Eijaz Khan, qui l’avait motivé à perdre les kilos en trop.

Jaan avait également partagé une photo d’un gilet qu’Eijaz lui avait donné dans l’émission de téléréalité controversée. Il a révélé qu’il avait promis à Eijaz et Gauahar Khan qu’il s’y intégrerait un jour. Et donc, quand il l’a fait, elle a partagé la photo sur les réseaux sociaux, montrant son moi plus en forme.

« De retour à Bigg Boss, @eijazkhan E-Man m’a fait un Vest-Poster pendant une tâche de chant, et @gauaharkhan l’a tamponné avec un joli petit baiser (vous pouvez toujours voir la marque de rouge à lèvres à l’intérieur du cœur). J’avais promis E-Man et Gauahar Je rentrerais dans le gilet un jour et le porterais pour un concert un jour. 6 mois plus tard, je ne me suis jamais senti en meilleure forme et j’ai fait ce que j’avais promis. Merci Eijaz Bhai de m’avoir harcelé et me pousser fort pendant ces entraînements dans la maison BB. J’ai toujours le gilet avec moi et j’attends mon premier concert après le confinement. J’ai promis et je le porterai #JKS #JaanKumarSanu #GauharKhan #BiggBoss14 #EijazKhan #Eijaan # Fitness #Motivation #HardestWorkerInTheRoom », avait écrit Jaan en légende.

Jetez un œil au post ici :

Pour les non avertis, Jaan Kumar Sanu est le fils du célèbre chanteur de playback Kumar Sanu. Cependant, ses parents s’étaient séparés lorsque sa mère était enceinte de six mois de lui. Jaan a été élevé par sa mère Rita Bhattacharya.