Malgré un manque de preuves scientifiques, les théoriciens du complot continuent d’affirmer que les extraterrestres visitent la Terre depuis des millénaires et que les observations inhabituelles d’OVNI dans diverses parties du monde sont un signe de leur existence sur Terre. S’ajoute à la conversation une nouvelle théorie incroyable d’une femme britannique affirmant qu’elle a été enlevée par des extraterrestres plus de 50 fois. La femme a également ajouté que lors des rencontres paranormales, elle a été initiée aux aspects technologiques de l’OVNI.

Selon le DailyStar rapport, l’étonnante révélation a été faite par Paula Smith, une femme de 50 ans de Bradford. Smith a déclaré qu’elle avait eu son premier contact avec les extraterrestres lorsqu’elle était enfant et que cela continuait depuis. En outre, la résidente de Bradford affirme que les extraterrestres qui l’ont enlevée ont également laissé des ecchymoses sur son corps après un enlèvement. La femme a également ajouté que les extraterrestres étaient de couleur argentée. Le rapport cite également qu’elle produisait d’étranges photographies montrant les créatures mystérieuses qu’elle avait rencontrées et prétendaient avoir été enlevées par. Les images représentaient les extraterrestres comme des créatures de couleur argentée, qui, selon Smith, se trouvaient à l’intérieur d’un vaisseau spatial.

«J’ai vécu 52 incidents paranormaux. Il n’y a pas d’avertissement et je ne sens pas que quelque chose va se passer. Cela arrive juste », a déclaré Paula. Elle prétend également avoir été dans un OVNI. «Je ne sens rien», a-t-elle déclaré au média britannique, ajoutant que l’incident lui était venu à plusieurs reprises et qu’elle devait apprendre à ne pas paniquer, sinon elle devenir fou. Smith a également déclaré qu’elle avait été victime de ridicule et que les gens autour d’elle ne croiraient généralement pas ses histoires.

L’affirmation de l’homme de 50 ans est l’une des nombreuses qui ont fait surface au fil des ans à propos des observations d’OVNI et d’objets étranges. Selon le Centre national de signalement des ovnis (NUFORC) données / rapport, les observations d’OVNIS enregistrés ont augmenté pendant la pandémie de coronavirus, par rapport à l’année dernière, avec 480 nouveaux rapports soumis le mois dernier.

