Ja Rule s’exprime au milieu des derniers commentaires d’Ashanti d’Irv Gotti

N’est-ce pas drôle?

Irv Gotti a toujours Ashanti dans le cerveau et le “frère” du chanteur publie enfin une déclaration sur ce qui s’est passé.

Depuis son récent apparence bavarde sur Champions de la boisson, de nombreuses personnes ont exhorté Irv Gotti à cesser de discuter d’une prétendue relation privée avec Ashanti qui s’est produite il y a vingt ans, mais les lèvres lâches d’Irv continuent de courir. Même rappeur Fat Joe le traînant publiquement n’était pas suffisant pour le calmer, et dans sa dernière interview, le directeur du disque a parlé de la chanteuse, ENCORE.

Irv Gotti dit qu’Ashanti “a couru” quand Murder Inc. a été perquisitionné, dit qu’il a “fabriqué” Ashanti

Lors d’une conversation avec Sixième pageIrv a déclaré qu’il n’avait jamais pardonné au chanteur quelque chose qui s’était passé auparavant.

“Les gros titres récents suggèrent que l’icône du hip-hop Irv Gotti ne s’est jamais remise de sa rupture avec sa protégée Ashanti. Nous pouvons assurer aux lecteurs qu’ils se trompent, a écrit la publication. “F – – k non”, a-t-il dit à Page Six. En fait, oubliez de ne jamais l’oublier – il ne lui a jamais pardonné. “Quand les fédéraux ont frappé, elle a couru comme les cafards lorsque vous allumez les lumières”, a ajouté Irv en faisant référence à une époque où Murder Inc. a été perquisitionné.

En 2005, Irv s’est rendu aux autorités fédérales pour blanchiment d’argent, une affaire qui a duré plusieurs années. Les procureurs ont allégué qu’Irv avait aidé un chef de file de la drogue condamné à dissimuler plus d’un million de dollars en argent de la drogue. Les enquêteurs ont accusé Gotti, de son vrai nom Irving Lorenzo, et son frère de “blanchir des sacs poubelles et des boîtes à chaussures bourrés d’argent de la drogue pour un baron de la drogue notoire”.hey a fait une descente dans les bureaux de Murder Inc.

Bien qu’il ait finalement été disculpé dans l’affaire, s’il avait été condamné, Irv aurait été condamné à une longue peine de prison. Selon lui, le chanteur Ashanti, aujourd’hui âgé de 41 ans, n’avait pas prévu de rester pour savoir ce qui allait suivre.

Gotti a dit Sixième page qu’il était offensé qu’Ashanti veuille renflouer étant donné qu’il l’avait “faite”.

AH BON?

«Elle était prête à retirer le f – – k du label Murder Inc. et elle était prête à m’abandonner, la personne qui l’a faite. Et oui, je peux dire que je l’ai faite. Comment savez-vous que je peux le dire fermement ? A la minute où j’arrête de faire ses disques. . . Elle n’a pas fait de succès depuis », a déclaré Gotti.

SMFH !

Maintenant, Ja Rule intervient enfin après avoir déclaré qu’il “voulait rester en dehors des affaires des adultes”.

Ja Rule dit qu’il “ne tolère pas” les commentaires d’Ashanti d’Irv Gotti, qu’il était “mal à l’aise” et qu’il veut rester neutre

Après avoir à peine dit un mot sur ce qui s’est passé, le rappeur a récemment condamné le comportement bavard d’Irv Gotti.

Jeudi, Ja a dit qu’il “ne tolérait pas” les commentaires de Gotti selon lesquels il avait une place au premier rang pour à Boire des champions.

Il a ajouté qu’il voulait être la Suisse [neutral] dans tout cela.

“Amour fraternel… Ces derniers jours ont été très mouvementés pour moi mais il est temps d’atterrir dans l’avion…” a écrit Ja sur Instagram. “J’aime ma sœur, j’aime mon frère, mais je ne tolère ni n’approuve le comportement ni la façon dont Gotti a géré les choses Champions de la boisson. J’espère que vous comprenez tous à quel point c’est inconfortable pour moi d’être au milieu de quelque chose que je ne souhaite pas être… À l’avenir, tout ce que je demande, c’est d’être exclu de cela s’il vous plaît et merci !!! Cordialement Suisse Bennett.”

Que pensez-vous du fait que Ja Rule s’exprime sur les commentaires constants d’Irv Gotti sur Ashanti ? Si vous vous en souciez, le responsable du label a déclaré que les médias « faisaient exploser le BS ».