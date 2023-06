Ja Morant suspendu pour 25 matchs après une deuxième vidéo sur les armes à feu

Le garde de Memphis Ja Morant a été suspendu pour les 25 premiers matchs de la saison à venir pour son deuxième incident connu d’affichage de ce qui semblait être une arme à feu sur les réseaux sociaux, a annoncé la NBA vendredi.

Morant devra également respecter certaines conditions avant d’être réintégré, a déclaré la NBA. C’est la deuxième fois qu’il est suspendu au cours des trois derniers mois pour avoir montré une arme à feu sur les réseaux sociaux, après une suspension de huit matchs en mars.

« La décision de Ja Morant de brandir à nouveau une arme à feu sur les réseaux sociaux est alarmante et déconcertante compte tenu de sa conduite similaire en mars pour laquelle il a déjà été suspendu huit matchs », a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver. « Le potentiel pour d’autres jeunes d’imiter la conduite de Ja est particulièrement préoccupant. Dans ces circonstances, nous pensons qu’une suspension de 25 matchs est appropriée et indique clairement qu’un comportement imprudent et irresponsable avec des armes à feu ne sera pas toléré. »