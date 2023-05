Ja Morant suspendu par Memphis Grizzlies après l’apparition d’une autre vidéo d’armes à feu sur les réseaux sociaux

Ja Morant a été suspendu par les Memphis Grizzlies dimanche après avoir semblé tenir une arme à feu dans une autre vidéo sur les réseaux sociaux diffusée en direct sur Instagram, le dernier d’une série d’incidents préoccupants impliquant le double garde All-Star.

C’est la deuxième fois en moins de trois mois que Morant est vu sur Instagram tenant ce qui semble être une arme. Le premier a conduit à une suspension de huit matchs de la NBA qui a été prononcée en mars et a coûté à Morant environ 669 000 $ de salaire.

On ne sait pas à quelles sanctions Morant pourrait être confronté pour la deuxième vidéo, qui a été capturée samedi soir et largement partagée en ligne. La vidéo a été diffusée sur le compte Instagram de l’associé de Morant Davonte Pack, une personne familière avec la situation a déclaré à l’Associated Press, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ni la NBA ni les Grizzlies n’ont commenté les détails de la dernière vidéo.

« Nous sommes au courant de la publication sur les réseaux sociaux impliquant Ja Morant et sommes en train de recueillir plus d’informations », a déclaré le porte-parole de la NBA, Mike Bass.

Les Grizzlies, dont la saison est terminée, ont déclaré que Morant était suspendu de toutes les activités de l’équipe « en attendant l’examen de la ligue ».

La vidéo diffusée par Pack montre Morant sur le siège passager d’un véhicule, apparaissant brièvement pour afficher une arme de poing. Au très bref instant – peut-être moins d’une seconde – où Morant est montré tenant ce qui semble être une arme, le livestream avait 111 téléspectateurs.

La vidéo qui a suspendu Morant pendant la saison s’est produite lorsque la star des Grizzlies a été mise en ligne sur son propre compte Instagram tout en tenant une arme à feu dans un club de la banlieue de Denver début mars.

Après que cela soit devenu viral, Morant a annoncé qu’il s’absentait du basket-ball pour demander de l’aide, sans préciser le type de traitement qu’il recevait. ESPN a rapporté plus tard qu’il recevait des conseils en Floride, ce que l’équipe a finalement confirmé mais n’a partagé aucun détail.

« La conduite de Ja était irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse », a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué après avoir rencontré Morant et décidé de la durée de la suspension. « Cela a également de graves conséquences compte tenu de son énorme audience et de son influence, en particulier parmi les jeunes fans qui l’admirent.

« Il a exprimé une contrition et des remords sincères pour son comportement », a poursuivi Silver. « Ja m’a également fait comprendre qu’il a appris de cet incident et qu’il comprend que ses obligations et sa responsabilité envers les Memphis Grizzlies et la communauté NBA au sens large s’étendent bien au-delà de son jeu sur le terrain. »

Morant s’est assis pour une interview avec ESPN pendant sa suspension, prenant la responsabilité de la vidéo.

« Je ne tolère aucun type de violence », a déclaré Morant à ESPN. « Mais j’assume l’entière responsabilité de mes actes. J’ai fait une mauvaise erreur et je peux voir l’image que je me suis peinte avec mes erreurs récentes. Mais à l’avenir, je vais montrer à tout le monde qui est vraiment Ja, ce que je suis et changer ce récit.

À la fin de la saison il y a quelques semaines, Morant a de nouveau déclaré qu’il devait travailler sur sa prise de décision.

« Être discipliné des deux côtés, prendre de meilleures décisions hors du terrain et être encore plus enfermé sur le terrain », a déclaré Morant après une défaite de fin de saison contre les Lakers de Los Angeles. «Être un leader de cette équipe, ça commence à peu près avec moi. … Je dois être meilleur dans ce domaine.

Le contrat maximum de 194 millions de dollars sur cinq ans de Morant devrait commencer la saison prochaine.

Cela aurait pu dégénérer en supermax s’il avait fait All-NBA cette saison; il n’a pas été élu dans cette équipe, ce qui lui a coûté environ 39 millions de dollars en revenus futurs. Il a conclu des accords de parrainage avec Nike et Powerade, bien que la société de boissons pour sportifs ait publié une publicité mettant en vedette Morant presque immédiatement après la sortie de la vidéo de mars.

Son talent sur le terrain n’est pas une question. Il a récolté en moyenne 27,4 points la saison dernière, 26,2 points cette saison et a aidé Memphis à obtenir la tête de série n ° 2 des séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

Mais la saison des Grizzlies s’est terminée au milieu d’un dysfonctionnement. Ils ont été évincés au premier tour par les Lakers, éliminés dans une défaite de 40 points pour clore une série où les bavardages et les bouffonneries sont devenus autant un scénario que le jeu réel du basket-ball.

Et l’intersaison a maintenant un début moins qu’idéal, surtout après que l’entraîneur des Grizzlies, Taylor Jenkins, a déclaré après les séries éliminatoires que l’équipe devait éliminer « les drames inutiles, les décisions auto-infligées qui éloignent l’équipe ».

« Ce doit être complètement différent pour l’année prochaine », a déclaré Jenkins.

Ce sera au moins la troisième enquête connue de la NBA concernant Morant et l’éventuelle implication d’armes à feu jusqu’à présent en 2023.

Les actions de Morant ont fait l’objet d’une enquête après un incident survenu le 29 janvier à Memphis qui, selon lui, a conduit Pack – quelqu’un que Morant appelle « mon frère » – à être banni des matchs à domicile des Grizzlies pendant un an.

Cet incident a suivi un match contre les Indiana Pacers ; citant des sources anonymes, The Indianapolis Star et USA Today ont rapporté que plusieurs membres des Pacers avaient vu un point rouge pointé sur eux alors qu’ils se trouvaient près du quai de chargement où se trouvait leur bus, et The Athletic a rapporté qu’un agent de sécurité des Pacers croyait que le laser était attaché à une arme à feu.

La NBA a confirmé que des personnes anonymes avaient été bannies de l’arène, mais a déclaré que son enquête n’avait trouvé aucune preuve que quiconque ait été menacé avec une arme.

Puis est venu l’incident dans la région de Denver aux premières heures du 4 mars, après que les Grizzlies ont joué un match sur la route contre les Nuggets. À 5 h 19, Morant a lancé une diffusion en direct depuis l’intérieur d’un club de strip-tease appelé Shotgun Willies à Glendale, Colorado.

Aucune accusation n’a été déposée et la police a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’appels de plainte provenant de Morant tenant l’arme.

Morant et Pack sont également impliqués dans une poursuite civile intentée après un incident au domicile de Morant l’été dernier, au cours duquel un jeune de 17 ans a allégué qu’ils l’avaient agressé. Morant a déposé une contre-poursuite le 12 avril, accusant l’adolescent de diffamation, coups et blessures et voies de fait.

