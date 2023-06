Ja Morant n’a «pas de place pour des pas en arrière» après le dernier incident, déclare Grizzlies GM

Le directeur général de Memphis Grizzlies, Zach Kleiman, a déclaré que la suspension de 25 matchs infligée au garde Ja Morant par la NBA « était appropriée » et qu’il appartient à Morant de changer le comportement qui a conduit à deux interdictions en quatre mois.

Le vice-président des opérations de basket-ball des Grizzlies a fait ces commentaires après le repêchage de la NBA jeudi soir. Kleiman est le premier officiel de l’équipe à discuter publiquement de la situation de Morant et de la punition par la NBA du double All-Star pour avoir montré une arme sur les réseaux sociaux après la saison.

Kleiman a déclaré que le dernier incident faisait partie d’un schéma de « comportement problématique » pour Morant, le choix n ° 2 en 2019 et la recrue de l’année 2020.

« À ce stade, cela n’a pas d’importance jusqu’à ce qu’il suive », a déclaré Kleiman. « Je me fous des mots. Ja doit le prouver. »

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a annoncé la dernière suspension le 16 juin, et Silver a clairement indiqué que le garde devait arrêter son habitude « alarmante » de faire clignoter des armes sur les réseaux sociaux.

La suspension pour la saison à venir intervient un mois après qu’une deuxième vidéo de Morant faisant clignoter une arme de poing a été diffusée en ligne. La vidéo de Morant montrant une arme à feu alors qu’il était assis sur le siège passager d’une voiture a été publiée après sa suspension de huit matchs en mars pour une vidéo dans laquelle il a flashé une arme de poing dans un club de strip-tease de la région de Denver.

Les Grizzlies ont suspendu Morant indéfiniment des activités de l’équipe après la diffusion de la deuxième vidéo. L’équipe n’avait publié qu’une déclaration selon laquelle elle soutenait la punition de la NBA pour ce « dernier épisode ».

Morant devrait gagner environ 33,5 millions de dollars cette saison. Il risque maintenant de perdre un peu plus de 300 000 $ par match, soit environ 7,5 millions de dollars. Il devra également respecter certaines conditions avant d’être réintégré, a déclaré la NBA.

Silver a déclaré que la prise de décision du double All-Star était « déconcertante ».

Morant a présenté des excuses à tout le monde après sa dernière suspension par l’intermédiaire de ses représentants.

Il y a apparemment encore des discussions sur ce que Morant est autorisé à faire pendant la suspension. Kleiman s’attend à ce qu’une fois que Morant sera « réintégré dans l’environnement de l’équipe », il sera autorisé à participer à des entraînements individuels, à se conditionner et à avoir accès aux installations médicales de l’équipe.

Les Grizzlies seront sans Morant pour les 25 premiers matchs lorsque la saison débutera en octobre, et la marge d’erreur du gardien est nulle.

« Il n’y a pas de place pour des pas en arrière », a déclaré Kleiman. « Ja a l’opportunité de s’en remettre. Et tout le monde veut qu’il réussisse. »

Reportage de l’Associated Press.

