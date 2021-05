Ja Morant mène les Grizzlies devant les Golden State Warriors en OT, Memphis prend la huitième tête de série dans l’Ouest | Nouvelles de la NBA

Xavier Tillman a enterré un feu vert à 3 points et Ja Morant a couronné une soirée de carrière avec deux sauteurs courts alors que les Memphis Grizzlies ont surmonté un rallye tardif du Golden State dans la réglementation pour battre les Warriors 117-112 en prolongation pour gagner une place dans la Conférence Ouest éliminatoires par le biais du tournoi Play-In.

Morant a bombardé dans un sommet en carrière cinq points à 3 points sur un 35 points vendredi soir pour les Grizzlies, neuvième tête de série en visite, qui entreront dans le tableau principal de l’Ouest en 8e position. Ils ouvriront dimanche soir une série de sept premiers tours sur la route contre l’Utah, tête de série.

















2:36



Faits saillants des Memphis Grizzlies contre les Golden State Warriors du tournoi NBA Play-In.



La saison s’est terminée pour les Warriors, qui ont perdu deux de suite dans le nouveau format de play-in, dont 103-100 sur la route contre les Lakers de Los Angeles mercredi.

Les Warriors, qui se sont ralliés d’un déficit tardif de 10 points pour forcer la session supplémentaire, ont pris une avance de 109-107 sur un 3 points par Jordan Poole avec 1:50 à faire en prolongation.

















0h30



Ja Morant a produit cette pièce pour envoyer les Memphis Grizzlies aux Playoffs de la NBA



Mais Tillman, sans autre choix que de tirer depuis le coin gauche alors que le chronomètre des tirs était sur le point d’expirer, a percé son pointeur critique à 3 points qui a donné à Memphis la tête pour de bon avec 1:27 à faire.

Morant a ensuite frappé les deux prochains cerceaux du jeu, prolongeant l’avance de Memphis à trois, puis à cinq avec des 10 pieds similaires dans la voie.

Memphis Grizzlies Points Rebonds Aide Dillon Brooks 14 2 3 Ja Morant 35 6 6 Kyle Anderson 9 dix 6 Jonas Valanciunas 9 12 3 Xavier Tillman 11 7 1

Le deuxième des deux a permis aux Grizzlies de progresser de 114 à 109 avec seulement 4,5 secondes à jouer, et Memphis a pu tenir le coup malgré que Poole ait frappé un autre pointeur à 3 points.

Morant, qui n’avait jamais fait plus de quatre 3 points dans un match auparavant, a terminé 5-en-10 au-delà de l’arc. Memphis a battu Golden State 45-36 de profondeur, surmontant six points à 3 points et un sommet de 39 points de Stephen Curry.

Les Grizzlies, qui avaient perdu 113-101 à Golden State dimanche dernier pour entrer dans le tournoi de play-in en tant que tête de série inférieure, sont apparus sur le chemin d’une victoire réglementaire, menant 95-85 après un cerceau de Jonas Valanciunas avec 3:36 à faire .

Mais Poole a déclenché une rafale de désespoir dans le Golden State avec un jeu à trois points avec 3:18 à jouer, et quand Curry a plafonné une course de 12-2 avec deux tirs fautifs, les Warriors avaient fait match nul même avec 1:12 à jouer.

Guerriers de l’État d’or Points Rebonds Aide Steph Curry 39 4 5 Vert Draymond 11 16 dix Andrew Wiggins 22 dix 2 Kent Bazemore dix 4 2 Jordan Poole 19 3 4

Toujours à égalité avec moins d’une demi-minute à jouer, les deux équipes avaient une chance de gagner en règlement, mais Tillman a raté le tir à 3 points pour les Grizzlies avant que Draymond Green ne puisse pas se connecter sur un coureur de 11 pieds qui bat le buzzer. les guerriers.

















1:11



Stephen Curry a terminé sa saison phénoménale avec 39 points pour les Golden State Warriors contre les Memphis Grizzlies dans leur match de Play-In NBA.



Dillon Brooks (14), Grayson Allen (12), Tillman (11), Jaren Jackson Jr. (10) et Desmond Bane (10) ont également marqué à deux chiffres pour Memphis, qui a gagné malgré seulement neuf points de Valanciunas après une faute en jouant seulement 26 minutes et en saisissant 12 rebonds, un sommet pour l’équipe.

Andrew Wiggins a récolté 22 points, Poole 19, Green 11 dans le cadre d’un triple-double avec 16 rebonds et 10 passes, et Kent Bazemore 10 pour Golden State, qui traînait par pas moins de 17 points en première mi-temps.