Ja Morant lance un dunk incontournable dans la victoire des Grizzlies sur les Pacers

Ja Morant est de retour.

La superstar des Memphis Grizzlies a lancé un dunk tonitruant au troisième quart de la victoire 130-112 de son équipe contre les Indiana Pacers samedi. Le dunk époustouflant est instantanément devenu l’un des moments forts les plus explosifs de la saison NBA 2022-23.

Avant le match de samedi contre l’Indiana, Morant a eu un dunk contre toutes les équipes de la NBA déjà dans sa jeune carrière – à l’exception des Pacers. Son remède à cela s’est fait au détriment du centre des Pacers Jalen Smith, qui ne pouvait que regarder Morant voler au-dessus de lui.

Le “candidat Dunk de l’année” a immédiatement gagné du terrain sur Twitter, suscitant une réponse de Kevin Durant, entre autres.

Les coéquipiers des Grizzlies de Morant ont également eu une réponse similaire.

Morant a récolté 25 points, 10 passes décisives et trois rebonds dans la victoire. Il a également eu un bloc similaire défiant la gravité lors d’une tentative de tir à l’autre bout du terrain.

Les Grizzlies se sont améliorés à 29-13 avec la victoire, à égalité au premier rang avec les Nuggets de Denver dans la Conférence Ouest de la NBA.

