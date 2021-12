Ja Morant « frustré » par les fans de Memphis Grizzlies lui demandant de « s’asseoir » à son retour à l’action | Nouvelles de la NBA

Le meneur des Memphis Grizzlies Ja Morant a subi une double déception à son retour en NBA contre le Thunder d’Oklahoma City.

Son équipe, qui a établi un record NBA de marge de victoire lors d’une défaite 152-79 contre le Thunder plus tôt ce mois-ci, a subi une défaite – mais plus que cela, la star de la franchise a été consternée par la réaction de certains fans, qui lui ont demandé de « reposez-vous ».

Morant, qui revenait de blessure et des protocoles COVID-19 de la ligue après une absence de 12 matchs, a terminé avec 16 points, six rebonds et huit passes décisives en 28 minutes.

Ce n’est pas un mauvais score au box, et étant donné qu’il est le meilleur buteur de l’équipe avec 24,1 points par match, entendre de telles remarques a été blessant pour le joueur de 22 ans alors qu’il tentait de mettre ses blessures derrière lui.

hors des réseaux sociaux pendant un certain temps tous ceux qui ont besoin de moi ont mon # . l’amour est l’amour – Ja Morant (@JaMorant) 21 décembre 2021

Morant a déclaré: « C’est frustrant pour moi de regarder cette équipe pendant mon absence et le type de basket-ball qu’elle jouait.

« Nous avons battu cette équipe par 73, puis nous perdons le jour où je reviens contre cette équipe. C’est frustrant. J’étais déjà dans ma tête en revenant et en faisant confiance à mon genou après avoir raté 12 matchs. Le basket-ball est mon échappatoire, je me sens à mon meilleur quand je joue. Donc, c’est vraiment frustrant.

« Même pendant le match, je courais sur le terrain et j’ai entendu certains de mes fans sur le terrain me dire que je devais m’asseoir. Donc, je ne comprends tout simplement pas ce qu’ils voulaient en retirer. Je me sens comme ça ne fait qu’empirer les choses. »

Les critiques diront que les Grizzlies ont une fiche de 10-2 sans lui dans l’alignement et seulement 9-11 avec lui et souligneront le fait que Memphis a établi des records de franchise pour les points de banc (93) et les buts marqués (60) lors de l’affrontement précédent. avec le Tonnerre.

Mais tout cela ignore le fait que Morant, qui a également quitté Twitter après le match, est le talent de niveau superstar capable d’élever une franchise comme Memphis de la médiocrité à la contestation potentielle.

Et le fait qu’il soit un jeune joueur qui n’en est qu’à sa troisième année dans la ligue, qui a déjà ramené Memphis aux séries éliminatoires après avoir battu Stephen Curry et les Golden State Warriors dans un match de play-in.

Dans son interview d’après-match, il était clair que le jeune homme était affecté par la réaction inconstante de certains qui ont assisté au FedExForum lundi soir.

Morant, tel que rapporté par Drew Hill du Daily Memphian, a déclaré: « C’est beaucoup, mec. Je suis ravi d’être de retour et je suis reconnaissant envers mes coéquipiers car ils ont essayé de me garder le moral et de me dire de ne pas s’inquiéter de ce que les gens disent, mais il est difficile de ne pas voir ce genre de choses.

« Je veux dire, c’est facile quand je le vois, mais quand je cours sur le terrain à mi-match et que je l’entends des gens qui scandaient » MVP « il y a quelque temps, c’est frustrant.

« Je suis juste frustré. Normalement – vous l’avez tous vu – quand quelqu’un dit quelque chose de négatif à mon sujet, cela me nourrit. Mais, ce soir, les remarques des fans font vraiment mal. Je vais faire ce que je fais normalement et rebondir et je suis très excité pour ce prochain match. »

Les coéquipiers de Morant, cependant, savent à part les dunks, les embrayages à trois et les passes précises, à quel point il est précieux.

Desmond Bane, qui a été le chef de file des Grizzlies en son absence, a affirmé que toute suggestion que les Grizzlies sont meilleurs sans Morant est « insensée ».

Il a déclaré: « Nous savons quel genre de joueur est Ja, et je pense que tout le monde sait quel genre de joueur il est. Un All-Star. Il n’a pas joué depuis un mois. Jetez n’importe qui sans y être pendant un mois , et ils ne seront pas eux-mêmes. Et il a joué solide ! »

Bane a poursuivi en disant que l’idée que les Grizzlies pourraient être meilleurs sans Ja est « un non-sens » et que Ja est choisi parce qu’il est une star et une cible facile.

« Il sera à Memphis aussi longtemps qu’il le voudra. C’est sa franchise. »