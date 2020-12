C’était le pire spectacle pour les fans de Memphis Grizzlies: Ja Morant sautant du terrain sans mettre de poids sur sa cheville gauche.

La recrue en titre de la NBA de l’année a sauté pour bloquer un tir de Timothe Luwawu-Cabarrot des Brooklyn Nets avec 2:43 à jouer au deuxième trimestre lundi soir. Morant descendit sur le pied de Luwawu-Cabarrot, tourna la cheville, et sauta du sol jusqu’à la ligne de fond.

Après avoir été soigné par des entraîneurs Grizzlies, Morant a été emmené aux vestiaires en fauteuil roulant. L’équipe a annoncé au troisième quart que Morant était absent pour le reste du match en raison d’une entorse de la cheville gauche.

Morant a récolté sept points et trois passes en 12 minutes avant la blessure. Pour une équipe ayant déjà perdu plusieurs joueurs en raison de blessures, perdre Morant est un autre coup dur pour la formation.

Jaren Jackson Jr. et Justise Winslow sont déjà sortis sans calendrier pour leur retour. De’Anthony Melton n’est pas non plus avec l’équipe en raison de protocoles de santé et de sécurité.

Les Grizzlies prévoyaient de s’appuyer fortement sur Morant cette saison pour porter la charge, et il l’a fait au début de sa deuxième saison. Il a eu 44 points, un sommet en carrière, lors de l’ouverture de la saison contre les Spurs de San Antonio.

Morant a récolté en moyenne 36 points lors des deux premiers matchs de l’équipe. Les Grizzlies ont eu du mal à marquer sans lui sur le terrain et devront maintenant le faire pendant une période de temps inconnue.